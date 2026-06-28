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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

Capo Verde, Messi, l'Iran, Beccacece e Infantino: vincitori e sconfitti della fase a gironi dei Mondiali

Coppa del Mondo

GOAL individua i grandi vincitori e perdenti della fase a gironi dei Mondiali del 2026, tra cui Lionel Messi, i paesi ospitanti, Capo Verde e Marcelo Bielsa.

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La fase a gironi dei Mondiali del 2026 si è conclusa sabato sera: l'Austria ha pareggiato al 96° minuto contro l'Algeria, qualificandosi agli ottavi di finale ed eliminando al contempo l'Iran, che si sarebbe qualificato come una delle terze classificate del torneo. Nelle altre partite, Lionel Messi, subentrato dalla panchina, ha contribuito alla vittoria per 3-1 dell'Argentina contro la Giordania, mantenendo così il suo record di vittorie al 100% e portando il suo bottino di goal ai Mondiali a 19.

Il grande rivale di Messi, Cristiano Ronaldo, non è riuscito ad aiutare il Portogallo a superare la Colombia e conquistare il primo posto nel Gruppo K, pareggiando 0-0 contro i Cafeteros a Miami. Infine, la Repubblica Democratica del Congo ha rimontato e sconfitto l'Uzbekistan, assicurandosi così un posto ai sedicesimi di finale, insieme alla Croazia, che ha avuto bisogno di un gol all'83° minuto contro il Ghana per qualificarsi.


Ma chi sono stati i grandi vincitori e i grandi perdenti della fase a gironi più ampia nella storia dei Mondiali?

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    USA, CANADA E MESSICO QUALIFICATE

    Per le nazioni co-organizzatrici dei Mondiali, finora tutto bene. Certo, Stati Uniti, Messico e Canada erano inseriti in gironi piuttosto deboli, ma ognuna merita un plauso per essersi assicurata un posto agli ottavi di finale con una partita d'anticipo.

    Gli Stati Uniti e il Messico avevano addirittura il primo posto in tasca dopo aver vinto le prime due partite, un risultato particolarmente significativo per i messicani, che giocheranno in casa i sedicesimi di finale e gli ottavi di finale all'Azteca, uno stadio magnifico e leggendario dove non hanno mai perso una partita dei Mondiali. Il Messico, quindi, ha una concreta possibilità di raggiungere i quarti di finale per la prima volta da quando ha ospitato il torneo nel lontano 1986.

    Purtroppo per il Canada, la squadra ha sprecato l'opportunità di giocare almeno un'altra partita a Vancouver, perdendo 2-1 contro la Svizzera nella stessa città. Tuttavia, il solo superamento della fase a gironi è innegabilmente un grande risultato per una squadra che non aveva mai vinto una partita alle fase finali, con Jesse Marsch che sostiene che 40 milioni di persone affermeranno di essere state presenti alla storica vittoria per 6-0 contro il Qatar, che ha entusiasmato quello che tradizionalmente è "un paese di appassionati di hockey".

    Inoltre, i Canucks non dovranno affrontare un viaggio troppo lungo per i sedicesimi di finale. Il Canada affronterà il Sudafrica in una partita decisamente abbordabile a Inglewood, il che significa che c'è una concreta possibilità che tutte e tre le nazioni ospitanti si disputino gli ottavi di finale, dato che la nazionale statunitense dovrebbe avere una potenza di fuoco nettamente superiore a quella della Bosnia ed Erzegovina a Santa Clara.

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  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    LA DELUSIONE TUNISIA

    Sabri Lamouchi sapeva benissimo che la Tunisia si sarebbe trovata in un girone difficile con Svezia, Giappone e Paesi Bassi, ma insisteva sul fatto che sia lui che i suoi giocatori non vedevano l'ora di partecipare a "questo incredibile evento mondiale". Sfortunatamente per l'ex nazionale francese, la sua partecipazione si è conclusa in modo brutale e prematuro: Lamouchi è stato esonerato dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita dalla Tunisia contro la Svezia, diventando così il primo allenatore nella storia dei Mondiali a essere licenziato dopo una sola partita.

    Tuttavia, l'ex tecnico del Nottingham Forest può trovare un po' di conforto nel fatto che i problemi della nazionale siano ben più profondi del suo allenatore. Infatti, l'incapacità di Hervé Renard di risollevare le sorti delle Aquile di Cartagine, che hanno subito altre due pesanti sconfitte contro Giappone e Paesi Bassi, ha innescato un dibattito, forse tardivo, sul modo in cui opera la Federazione calcistica tunisina (TFF).

    Dopotutto, Lamouchi era stato ingaggiato solo cinque mesi fa per sostituire Sami Trabelsi, che aveva guidato la squadra attraverso le qualificazioni senza subire goal, salvo poi essere esonerato dopo la sconfitta ai rigori contro il Mali agli ottavi di finale della Coppa d'Africa.

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  • BECCACECE NUOVO IDOLO DELL'ECUADOR

    Sebastian Beccacece si è affrettato a precisare che la vittoria per 2-1 dell'Ecuador contro la Germania non riguardava lui. "Questa vittoria è per il popolo", ha detto. "I giocatori hanno regalato loro la qualificazione [ai sedicesimi di finale], quindi lasciamoli festeggiare insieme e godersela".

    Anche Beccacece, però, meritava di godersela, e così ha fatto, salendo sugli spalti per abbracciare la sua famiglia, sia dopo il goal decisivo dell'Ecuador, sia al fischio finale.

    Sono state scene davvero sensazionali, di quelle che ti ricordano perché guardi i Mondiali, rese ancora più emozionanti dal fatto che Beccacece probabilmente sarebbe stato esonerato se l'Ecuador non avesse compiuto questa clamorosa impresa nel New Jersey.

    L'argentino ha fatto un lavoro eccezionale portando l'Ecuador al secondo posto nel girone di qualificazione sudamericano, ma la natura difensiva delle sue tattiche è stata messa in discussione, soprattutto dopo una serie di quattro pareggi consecutivi a reti inviolate.

    Dopo che l'Ecuador non era riuscito a segnare nemmeno un goal nelle prime due partite del Mondiale, Beccacece sembrava un uomo spacciato. Il pareggio per 0-0 contro Curaçao era stato particolarmente imbarazzante per il 45enne, che sapeva che solo una vittoria contro la Germania avrebbe mantenuto La Tri in gara, e lui al suo posto.

    Beccacece, quindi, merita il massimo riconoscimento per aver orchestrato una vittoria pienamente meritata contro una squadra reduce da 11 vittorie consecutive, nonostante fosse andata in svantaggio dopo soli due minuti di gioco.

    "È la vittoria più importante per l'Ecuador in un Mondiale", ha giustamente affermato l'allenatore dopo aver conquistato un posto ai sedicesimi di finale battendo i quattro volte campioni del mondo. "Abbiamo lavorato per questo, siamo venuti con il sogno di realizzare il miglior Mondiale di sempre per l'Ecuador, e ora ci siamo riusciti.

    "Abbiamo mantenuto la calma. Abbiamo mantenuto esattamente la stessa idea di gioco. Ora, continueremo con umiltà e prudenza". E con un allenatore argentino che improvvisamente è diventato l'idolo dell'Ecuador.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'IMPRESA DELL'IRAN

    L'Iran è fuori dai Mondiali e questo è estremamente conveniente sia per gli Stati Uniti che per la FIFA perché, con ogni probabilità, molti dimenticheranno il trattamento vergognoso riservato ad Amir Ghalenoei e ai suoi giocatori durante il torneo.

    Per pura persecuzione politica, l'Iran è stato, come ha affermato Ghalenoei, "la squadra più oppressa" nella storia dei Mondiali, costretto ad arrivare poco prima e subito dopo le prime due partite del girone, il che ha avuto un effetto devastante sulla preparazione per entrambe le gare. "Per noi è tutto un disastro", ha ammesso il capitano Mehdi Taremi dopo il pareggio per 2-2 contro la Nuova Zelanda nella prima giornata.

    Nonostante ciò, l'Iran è arrivato "a un soffio" dal raggiungere i sedicesimi di finale, poiché il goal "vincente" di Shoja Khalilzadeh nei minuti di recupero contro l'Egitto è stato annullato per un fuorigioco millimetrico.

    Se non fossero stati sottoposti alle "peggiori condizioni possibili", ci sarebbero state ottime probabilità che l'Iran, la prima squadra nella storia dei Mondiali ad essere bombardata da una nazione ospitante, avrebbe raggiunto la fase a eliminazione diretta e, dopo l'eliminazione della sua squadra imbattuta, Ghalenoei avrebbe implorato la FIFA di "non permettere che ciò accada di nuovo", esortando al contempo "il signor Infantino a opporsi" agli Stati Uniti. Ovviamente, non c'era/non c'è alcuna possibilità che ciò accadesse. Infantino non farà altro che parlare di questi Mondiali come dei più grandi di sempre quando terrà il suo discorso di chiusura il mese prossimo.

    Mentre gli Stati Uniti e la FIFA faranno senza dubbio del loro meglio per far sembrare che l'Iran non sia mai esistito, i giocatori di Ghalenoei, che hanno lasciato un biglietto in cui chiedevano "pace, rispetto e amicizia tra tutte le nazioni" dopo il pareggio per 0-0 con il Belgio a Los Angeles, hanno lasciato il segno ai Mondiali del 2026 contro ogni previsione. "Quello che questi giovani hanno fatto", ha detto l'allenatore, "sarà scritto nella storia".

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'ELIMINAZIONE DELLA TURCHIA

    Prima dell'inizio del torneo, l'opinione comune era che ci fossero tre "outsider": Norvegia, Giappone e Turchia. Le prime due hanno fatto un buon lavoro, confermando le aspettative; l'ultima no.

    Nonostante la vittoria contro i co-organizzatori degli Stati Uniti, la Turchia è arrivata ultima in un girone in cui molti la davano per favorita, e la cosa davvero traumatica è stata l'eliminazione dopo sole due partite. "Siamo tutti tristi, tutti piangono", ha rivelato il centrocampista offensivo del Real Madrid Arda Guler dopo che gli uomini di Vincenzo Montella, dopo la sorprendente sconfitta per 2-0 contro la modesta Australia, hanno subito un'altra sconfitta per 1-0 contro il Paraguay, rimasto in dieci uomini. "Avremmo dovuto vincere queste partite. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma non ha funzionato. Avremmo dovuto segnare qualche goal".

    Non ci sono riusciti, però. La Turchia ha semplicemente battuto il record per il maggior numero di tiri in porta in due partite senza riuscire a segnare nemmeno una volta.

    "In qualche modo la palla non entrava", si è lamentato Montella. "È davvero difficile dire addio ai Mondiali dopo solo due partite." Soprattutto per una squadra relativamente giovane che si era guadagnata a pieno titolo il suo status di "outsider" grazie al fantastico calcio giocato e al raggiungimento dei quarti di finale del Campionato Europeo solo due anni prima.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    IL BOOM DELLE AFRICANE

    Quattro anni fa in Qatar, una magnifica nazionale marocchina ha fatto la storia raggiungendo le semifinali della Coppa del Mondo. Ma si potrebbe facilmente sostenere che il torneo di quest'estate rappresenti già un successo ancora maggiore per l'Africa.

    Il continente ha inviato 10 squadre al torneo nordamericano e solo una è tornata a casa dopo la fase a gironi (la Tunisia). Si tratta di un risultato davvero storico, considerando che il precedente record per le nazionali CAF nella fase a eliminazione diretta era di due sole squadre qualificate!

    "Ora ogni squadra africana può sognare in grande. Alla scorsa Coppa del Mondo, il Marocco è arrivato in semifinale, ma ciò che sta per accadere è positivo per le squadre africane", ha dichiarato Yoane Wissa dopo aver aiutato la Repubblica Democratica del Congo a raggiungere i sedicesimi di finale con una vittoria per 3-1 sull'Uzbekistan. "Possiamo constatare che i giovani talenti stanno emergendo ancora più presto, il che è positivo e dimostra che la nostra federazione può sognare in grande".

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    IL 'NULLA' DI BIELSA

    "Sono tossico", ha ammesso Marcelo Bielsa dopo l'imbarazzante sconfitta per 5-1 subita dall'Uruguay in amichevole contro una selezione di riserve degli Stati Uniti lo scorso dicembre. "Associarsi a me vi peggiora la vita. Mi capite?" Chi non mi capiva, ora lo capisce di sicuro.

    La campagna dell'Uruguay ai Mondiali è stata un disastro completo, con la Celeste eliminata dopo non essere riuscita a vincere nemmeno una partita nel Gruppo H. La sconfitta per 1-0 di venerdì contro la Spagna ha sancito il loro destino, ma l'Uruguay non avrebbe mai dovuto trovarsi nella situazione in cui l'esito della partita di Guadalajara avrebbe in qualche modo influenzato la sua qualificazione ai sedicesimi di finale.

    Una squadra classificata al 16° posto nel ranking mondiale avrebbe dovuto battere facilmente Arabia Saudita e Capo Verde. L'Uruguay è stato bloccato sul pareggio da entrambe, rendendo la sua precoce eliminazione tristemente prevedibile, soprattutto perché era ovvio già prima dell'inizio del torneo che dietro le quinte regnava la discordia.

    Come avevamo scritto prima della partita d'esordio dell'Uruguay, Bielsa è un genio profondamente imperfetto, un personaggio difficile afflitto dalla tendenza a logorare i giocatori, quindi non è stata una grande sorpresa vedere il suo mandato concludersi in modo burrascoso.

    "Se mi chiedete come verrà ricordato il mio periodo [con la nazionale], direi che è stato un mandato che non ha lasciato nulla di intentato", ha ammesso l'argentino. "Non lascio nulla al calcio uruguaiano". Il che è terribilmente triste, ma innegabilmente vero.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'IMPRESA DI CAPO VERDE

    Probabilmente nei prossimi giorni sentirete parlare molto di Capo Verde e di come abbia dimostrato perché l'allargamento dei Mondiali a 48 squadre sia stata una buona cosa. Non dategli retta. Capo Verde non si è qualificato per questo. Si è guadagnato la qualificazione per merito, vincendo un girone che comprendeva il Camerun. E non si è guadagnato un posto ai sedicesimi di finale con un terzo posto. Ha chiuso al secondo posto nel suo girone senza subire sconfitte, un risultato straordinario per la nazione più piccola per superficie mai qualificata alla fase finale.

    "Onestamente, è pazzesco", ha detto il centrocampista Deroy Duarte dopo essere stato nominato uomo partita al termine del pareggio per 0-0 contro l'Arabia Saudita che ha garantito la qualificazione ai sedicesimi di finale. "Mi sembra di sognare. Siamo felicissimi. Speriamo che anche tutti i capoverdiani lo siano. Da domani, ci concentreremo sulla prossima partita."

    La prossima partita sarà contro l'Argentina, il che significa che il loro difensore centrale nato a Dublino, Roberto Lopes, reclutato dagli Shamrock Rovers tramite LinkedIn, avrà l'opportunità di giocare contro Lionel Messi.

    "Per me è il più grande di tutti i tempi", ha dichiarato il difensore dello Shamrock Rovers. "Che opportunità per mettersi alla prova. È un'impresa incredibile per noi giocatori poter affrontare un avversario di questo livello".

    Naturalmente, nessuno darà a Lopes e compagni la possibilità di battere i campioni in carica, ma Bubista e i suoi giocatori non temono più nessuna squadra al mondo. "Per noi", ha affermato l'allenatore, "nulla è impossibile".

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE STELLE STANNO BRILLANDO

    È buffo pensarci ora, ma prima dell'inizio della fase a gironi c'erano dei dubbi su diversi giocatori di punta del torneo. Lionel Messi ha giocato solo 20 minuti nelle due amichevoli dell'Argentina a causa di un affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, eppure ha segnato sei goal nelle sue prime tre apparizioni, superando Miroslav Klose come miglior marcatore di sempre ai Mondiali.

    Lamine Yamal ha avuto i suoi problemi fisici dopo aver saltato la parte finale della stagione 2025-26 del Barcellona, ​​ma ha festeggiato il suo debutto da titolare ai Mondiali segnando il goal del vantaggio nella goleada della Spagna contro l'Arabia Saudita alla seconda giornata. Kylian Mbappé, invece, è arrivato in Nord America in perfetta forma fisica - alcuni tifosi del Real Madrid pensavano che si fosse risparmiato per i Mondiali - ma Didier Deschamps si è trovato ancora una volta a dover difendere il carattere del suo capitano prima ancora che la campagna della Francia iniziasse, dopo ulteriori accuse secondo cui l'attaccante non fosse un vero giocatore di squadra. Mbappé ha risposto con quattro goal nelle sue prime due apparizioni.

    Vinicius Junior non ha perso tempo a mettere a tacere i suoi critici. L'esterno è stato a lungo attaccato nel suo Brasile natale per non essere riuscito a replicare con la nazionale le prestazioni del suo club, ma si è riscattato quando la Seleção era in difficoltà contro il Marocco, arrivando a emulare illustri connazionali come Jairzinho (1970), Romario (1994), Rivaldo e Ronaldo (entrambi nel 2002) segnando in tutte e tre le partite del girone.

    Quanto a Cristiano Ronaldo, ha trascorso gran parte della sua carriera a smentire i detrattori e, dopo essere rimasto a secco contro la Repubblica Democratica del Congo, ha trovato la rete nella partita successiva, contro l'Uzbekistan, diventando il primo uomo a segnare in sei Mondiali.

    Con Mohamed Salah che ha portato l'Egitto alla fase a eliminazione diretta per la prima volta nella sua storia, Harry Kane che punta a un'altra Scarpa d'Oro, Erling Haaland che ha conquistato il torneo prima di essere strategicamente messo in panchina e il detentore del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé autore di una tripletta contro la Norvegia, si può affermare che tutte le più grandi stelle della Coppa del Mondo hanno illuminato la fase a gironi, il che fa ben sperare per il resto del torneo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    UN MONDIALE 'ESCLUSIVO': IL FALLIMENTO DI INFANTINO

    Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha combinato un disastro totale con i Mondiali del 2026, sia in campo che fuori.

    Il format a 48 squadre che ha reso necessaria l'introduzione di una classifica per il terzo posto si è rivelato ingiusto e assurdo, mentre l'introduzione delle pause per l'idratazione è stata, come previsto, un vero e proprio freno al ritmo di gioco, una decisione mascherata da tentativo di proteggere i giocatori, che in realtà non era altro che un'altra mossa per generare il massimo introito pubblicitario.

    Non sorprende che i tifosi di tutto il mondo abbiano capito la fallacia intellettuale di Infantino nel giustificare l'interruzione del gioco, persino in stadi climatizzati o in caso di pioggia, in nome dell'"uguaglianza", e abbiano giustamente fischiato le pause in ogni singola partita.

    E questo solo per i tifosi che hanno avuto la fortuna di poter assistere alle partite. Milioni e milioni di altri tifosi in tutto il mondo sono stati impediti di partecipare alla più grande festa dello sport, non potendo assistere alla stragrande maggioranza delle partite negli Stati Uniti a causa dei prezzi esorbitanti di biglietti, hotel e trasporti, o semplicemente perché avevano il colore della pelle o la religione "sbagliata".

    Era quindi inevitabile che la FIFA perdesse completamente il controllo di un torneo che avrebbe dovuto organizzare, come sottolineato dal fatto che il miglior arbitro africano non è nemmeno riuscito a entrare negli Stati Uniti.

    Infantino ha affermato che questo sarebbe stato il Mondiale "più inclusivo" della storia, ma è già stato il più esclusivo.

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