Capo Verde, Messi, l'Iran, Beccacece e Infantino: vincitori e sconfitti della fase a gironi dei Mondiali

Per le nazioni co-organizzatrici dei Mondiali, finora tutto bene. Certo, Stati Uniti, Messico e Canada erano inseriti in gironi piuttosto deboli, ma ognuna merita un plauso per essersi assicurata un posto agli ottavi di finale con una partita d'anticipo.

Gli Stati Uniti e il Messico avevano addirittura il primo posto in tasca dopo aver vinto le prime due partite, un risultato particolarmente significativo per i messicani, che giocheranno in casa i sedicesimi di finale e gli ottavi di finale all'Azteca, uno stadio magnifico e leggendario dove non hanno mai perso una partita dei Mondiali. Il Messico, quindi, ha una concreta possibilità di raggiungere i quarti di finale per la prima volta da quando ha ospitato il torneo nel lontano 1986.

Purtroppo per il Canada, la squadra ha sprecato l'opportunità di giocare almeno un'altra partita a Vancouver, perdendo 2-1 contro la Svizzera nella stessa città. Tuttavia, il solo superamento della fase a gironi è innegabilmente un grande risultato per una squadra che non aveva mai vinto una partita alle fase finali, con Jesse Marsch che sostiene che 40 milioni di persone affermeranno di essere state presenti alla storica vittoria per 6-0 contro il Qatar, che ha entusiasmato quello che tradizionalmente è "un paese di appassionati di hockey".

Inoltre, i Canucks non dovranno affrontare un viaggio troppo lungo per i sedicesimi di finale. Il Canada affronterà il Sudafrica in una partita decisamente abbordabile a Inglewood, il che significa che c'è una concreta possibilità che tutte e tre le nazioni ospitanti si disputino gli ottavi di finale, dato che la nazionale statunitense dovrebbe avere una potenza di fuoco nettamente superiore a quella della Bosnia ed Erzegovina a Santa Clara.