Capo Verde, Messi, l'Iran, Beccacece e Infantino: vincitori e sconfitti della fase a gironi dei Mondiali

Sebastian Beccacece si è affrettato a precisare che la vittoria per 2-1 dell'Ecuador contro la Germania non riguardava lui. "Questa vittoria è per il popolo", ha detto. "I giocatori hanno regalato loro la qualificazione [ai sedicesimi di finale], quindi lasciamoli festeggiare insieme e godersela".
Anche Beccacece, però, meritava di godersela, e così ha fatto, salendo sugli spalti per abbracciare la sua famiglia, sia dopo il goal decisivo dell'Ecuador, sia al fischio finale.
Sono state scene davvero sensazionali, di quelle che ti ricordano perché guardi i Mondiali, rese ancora più emozionanti dal fatto che Beccacece probabilmente sarebbe stato esonerato se l'Ecuador non avesse compiuto questa clamorosa impresa nel New Jersey.
L'argentino ha fatto un lavoro eccezionale portando l'Ecuador al secondo posto nel girone di qualificazione sudamericano, ma la natura difensiva delle sue tattiche è stata messa in discussione, soprattutto dopo una serie di quattro pareggi consecutivi a reti inviolate.
Dopo che l'Ecuador non era riuscito a segnare nemmeno un goal nelle prime due partite del Mondiale, Beccacece sembrava un uomo spacciato. Il pareggio per 0-0 contro Curaçao era stato particolarmente imbarazzante per il 45enne, che sapeva che solo una vittoria contro la Germania avrebbe mantenuto La Tri in gara, e lui al suo posto.
Beccacece, quindi, merita il massimo riconoscimento per aver orchestrato una vittoria pienamente meritata contro una squadra reduce da 11 vittorie consecutive, nonostante fosse andata in svantaggio dopo soli due minuti di gioco.
"È la vittoria più importante per l'Ecuador in un Mondiale", ha giustamente affermato l'allenatore dopo aver conquistato un posto ai sedicesimi di finale battendo i quattro volte campioni del mondo. "Abbiamo lavorato per questo, siamo venuti con il sogno di realizzare il miglior Mondiale di sempre per l'Ecuador, e ora ci siamo riusciti.
"Abbiamo mantenuto la calma. Abbiamo mantenuto esattamente la stessa idea di gioco. Ora, continueremo con umiltà e prudenza". E con un allenatore argentino che improvvisamente è diventato l'idolo dell'Ecuador.