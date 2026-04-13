Capello su Leao: "Sembra che non ne abbia come una volta, il simbolo di un Milan sotto ritmo"

Di nuovo Rafael Leao. Sempre Rafael Leao. La prestazione incolore contro l'Udinese, con tanto di fischi all'uscita dal campo da parte di San Siro, ha attirato nuove critiche al portoghese, provenienti da più parti: anche da Fabio Capello.
L'ex allenatore del Milan, della Roma e della Juventus ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tema principale: il crollo del Milan, passato dall'essere una concorrente credibile dell'Inter per lo Scudetto al terzo posto, con una Champions League improvvisamente a rischio.
Ma Capello ha parlato anche di Leao e del momento di forma nuovamente negativo dell'attaccante rossonero. Senza peli sulla lingua, come al solito.