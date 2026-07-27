Caos Nazionale: perchè Malago ha bocciato Pirlo, Maldini può già salutare, Chiellini e Conte sono il piano B

Caos apertissimo in Figc. L’Italia continua a cercare un nuovo Commissario Tecnico e, dopo aver corteggiato invano Guardiola, la scelta del nuovo corso dirigenziale composto da Paolo Maldini e Leonardo era orientata sul profilo di Andrea Pirlo. Un nome, però, rigettato dal neo Presidente Giovanni Malagò, che sull’ex centrocampista ha posto un vero e proprio veto, riaprendo sia il casting per il CT che una situazione abbastanza delicata sui rapporti con Maldini e Leonardo.
Andiamo con ordine e ricostruiamo i fatti.