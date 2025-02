Cantanti Sanremo 2025, i nomi della seconda serata: chi si esibisce mercoledì 12 febbraio e ospiti presenti

Chi canterà nella seconda serata di Sanremo 2025? I cantanti che si esibiranno mercoledì 12 febbraio e il programma dell'evento.

Grande attesa come ogni anno per il Festival di Sanremo che va in scena al Teatro Ariston. Si tratta della 75esima edizione del Festival, la cui data di inizio è martedì 11 febbraio.

L'evento durerà fino a sabato 15, giorno della finale in cui sarà svelato il vincitore.

A presentare il Festival quest'anno ci sarà Carlo Conti, che prende il posto di Amadeus. Al fianco del presentatore, nella seconda serata ci saranno anche Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

In gara 29 cantanti, solo la metà di loro però si esibiranno nella seconda serata. Ecco chi canterà nella seconda serata, mercoledì 12 febbraio. Da ospite sarà presente sul palco Damiano David, ex frontman del gruppo musicale "Maneskin".