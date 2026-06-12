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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Canada-Bosnia 1-1, pagelle e tabellino: Larin entra e risponde a Lukic, David delude, Kolasinac non basta

Coppa del Mondo
Canada vs Bosnia ed Erzegovina
Canada
Bosnia ed Erzegovina

Finisce in parità la prima partita del gruppo B dei Mondiali: Bosnia in vantaggio nel primo tempo con Lukic, pari meritato del Canada nel finale grazie a Larin.

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La prima partita del gruppo B finisce in parità. Canada e Bosnia pareggiano 1-1 a Toronto, dividendosi la posta in palio con un goal per tempo.

Con Dzeko in panchina, la Nazionale di Barbarez va avanti al 21' del primo tempo: su un corner a rientrare da destra Kolasinac spizza la palla di testa per Lukic, che sempre di testa non può sbagliare da un passo e con la porta vuota.

Lo juventino David, autore di una prova negativa, si era mangiato il pareggio in precedenza con un sinistro troppo centrale da ottima posizione. Più pericoloso nel secondo tempo il Canada, con tanto di salvataggi sulla linea di Kolasinac (palla fatta sbattere contro la traversa dopo il tiro di Larreya) e di Katic su colpo di testa su Oluwaseyi.

Meritato il pareggio del Canada a una decina di minuti dalla fine: l'altro David, Promise, serve perfettamente il neo entrato Larin, che in area controlla e di controbalzo non dà scampo a Vasilj.

La seconda partita della prima giornata del gruppo B si giocherà domenica sera: di fronte il Qatar e la Svizzera. Per il momento, Canada e Bosnia hanno un punto a testa.

  • PAGELLE CANADA-BOSNIA

    Ottimo primo tempo di Ismael Koné, giocatore del Sassuolo, il migliore del Canada. Molto male invece il bianconero David, che si mangia un goal e viene sostituito in corso d'opera dall'omonimo Promise. Così così anche Buchanan, ottimo Cornelius nell'azione del pareggio.

    La Bosnia sfrutta l'occasione giusta con Lukic, poi si chiude troppo, sprecando con Demirovic e subendo il quasi inevitabile pareggio di Larin. Kolasinac tiene in gioco l'autore del pari, ma è anche l'autore dell'assist per lo 0-1 e di un salvataggio sulla linea. Ingenuo Muharemovic nell'occasione del pari e non solo, ma il centrale del Sassuolo si riscatta all'ultimo negando la doppietta a Larin.

    CANADA (4-4-2): Crepeau 6; Johnston 6, De Fougerolles 6, Cornelius 6.5, Laryea 6.5; Buchanan 5.5 (61' Ahmed 6.5), Eustaquio 6 (91' Osorio sv), Koné 6.5, Millar 6 (61' Shaffelburg 6.5); J. David 5 (61' P. David 6.5), Oluwaseyi 6 (76' Larin 7). Ct. Marsch

    BOSNIA (4-4-2): Vasilj 6; Dedic 5.5, Katic 6, Muharemovic 5.5, Kolasinac 7 (84' Burnic sv); Bajraktarevic 5.5 (74' Alajbegovic sv), Basic 6 (62' Gigovic 5.5), Tahirovic 5.5, Memic 5.5 (74' Sunjic sv); Demirovic 5, Lukic 6.5 (62' Bazdar 5.5). Ct. Barbarez

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  • TABELLINO CANADA-BOSNIA

    CANADA-BOSNIA 1-1

    Marcatori: 21' Lukic (B), 79' Larin (C)

    CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan (61' Ahmed), Eustaquio (91' Osorio), Koné, Millar (61' Shaffelburg); J. David (61' P. David), Oluwaseyi (76' Larin). Ct. Marsch

    BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (84' Burnic); Bajraktarevic (74' Alajbegovic), Basic (62' Gigovic), Tahirovic, Memic (74' Sunjic); Demirovic, Lukic (62' Bazdar). Ct. Barbarez

    Arbitro: Facundo Tello (Argentina)

    Ammoniti: Johnston, Demirovic, Lukic, De Fougerolles, Katic

    Espulsi: nessuno

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