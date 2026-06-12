Canada-Bosnia 1-1, pagelle e tabellino: Larin entra e risponde a Lukic, David delude, Kolasinac non basta

Ottimo primo tempo di Ismael Koné, giocatore del Sassuolo, il migliore del Canada. Molto male invece il bianconero David, che si mangia un goal e viene sostituito in corso d'opera dall'omonimo Promise. Così così anche Buchanan, ottimo Cornelius nell'azione del pareggio.

La Bosnia sfrutta l'occasione giusta con Lukic, poi si chiude troppo, sprecando con Demirovic e subendo il quasi inevitabile pareggio di Larin. Kolasinac tiene in gioco l'autore del pari, ma è anche l'autore dell'assist per lo 0-1 e di un salvataggio sulla linea. Ingenuo Muharemovic nell'occasione del pari e non solo, ma il centrale del Sassuolo si riscatta all'ultimo negando la doppietta a Larin.

CANADA (4-4-2): Crepeau 6; Johnston 6, De Fougerolles 6, Cornelius 6.5, Laryea 6.5; Buchanan 5.5 (61' Ahmed 6.5), Eustaquio 6 (91' Osorio sv), Koné 6.5, Millar 6 (61' Shaffelburg 6.5); J. David 5 (61' P. David 6.5), Oluwaseyi 6 (76' Larin 7). Ct. Marsch

BOSNIA (4-4-2): Vasilj 6; Dedic 5.5, Katic 6, Muharemovic 5.5, Kolasinac 7 (84' Burnic sv); Bajraktarevic 5.5 (74' Alajbegovic sv), Basic 6 (62' Gigovic 5.5), Tahirovic 5.5, Memic 5.5 (74' Sunjic sv); Demirovic 5, Lukic 6.5 (62' Bazdar 5.5). Ct. Barbarez