Canada-Bosnia 1-1, pagelle e tabellino: Larin entra e risponde a Lukic, David delude, Kolasinac non basta

La prima partita del gruppo B finisce in parità. Canada e Bosnia pareggiano 1-1 a Toronto, dividendosi la posta in palio con un goal per tempo.
Con Dzeko in panchina, la Nazionale di Barbarez va avanti al 21' del primo tempo: su un corner a rientrare da destra Kolasinac spizza la palla di testa per Lukic, che sempre di testa non può sbagliare da un passo e con la porta vuota.
Lo juventino David, autore di una prova negativa, si era mangiato il pareggio in precedenza con un sinistro troppo centrale da ottima posizione. Più pericoloso nel secondo tempo il Canada, con tanto di salvataggi sulla linea di Kolasinac (palla fatta sbattere contro la traversa dopo il tiro di Larreya) e di Katic su colpo di testa su Oluwaseyi.
Meritato il pareggio del Canada a una decina di minuti dalla fine: l'altro David, Promise, serve perfettamente il neo entrato Larin, che in area controlla e di controbalzo non dà scampo a Vasilj.
La seconda partita della prima giornata del gruppo B si giocherà domenica sera: di fronte il Qatar e la Svizzera. Per il momento, Canada e Bosnia hanno un punto a testa.