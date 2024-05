Camara copre il logo contro l'omofobia: caos in Francia dopo l'iniziativa della Ligue 1

Nella giornata dedicata alla lotta contro l'omofobia, Camara del Monaco ha coperto gli arcobaleni e Mohamed del Nantes si è rifiutato di giocare.

Polemiche in Ligue 1 sul tema della lotta all’omofobia. Nell’ultimo turno, il massimo campionato francese ha deciso di proporre un’iniziativa per sensibilizzare su quello che è un argomento all’ordine del giorno.

Due calciatori, il maliano Mohamed Camara del Monaco e Mostafa Mohamed del Nantes, si sono schierati apertamente contro la campagna organizzata dalla Lega con dei gesti molto forti, che come prevedibile non sono passati inosservati.

Arrivata a calcio la replica della Ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, che ha chiesto alla Ligue 1 di intervenire - nonostante non fossero previste sanzioni per i non aderenti - e definito il comportamento dei due: “Inammissibile”.