L'investimento estivo di un anno fa del Milan non ha dato alcun frutto. E quei 34 milioni di euro più bonus con cifra finale vicina ai 39 milioni, col senno di poi, è stata sostanzialmente buttata al vento.

Certo, non è stata tutta colpa di Ardon Jashari. Un infortunio serissimo ne ha minato dall'inizio la stagione, l'intoccabilità di Modric nel ruolo di play e l'arrivo a Milano di Rabiot hanno fatto il resto. Lo svizzero si è così ritrovato la porta chiusa, quando Allegri gliel'ha aperta non ha saputo sfruttare le opportunità, e ora l'ipotesi di un addio immediato non è più così peregrina.

Il Corriere dello Sport ha rilanciato le voci sull'Atalanta ma anche sul Como, club quest'ultimo alla ricerca di nuovi profili da inserire in una rosa da Champions League. E già qualche tempo fa si era parlato di Juventus per l'ex Bruges.