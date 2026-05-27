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Radja Nainggolan Cagliari
Francesco Schirru

Il Cagliari partecipa al torneo 7vs7 negli Stati Uniti: presenti Nainggolan, Sau e Cossu, partite in diretta su Youtube

Cagliari

Per il terzo anno consecutivo il Cagliari partecipa al The Soccer Tournament, competizione di calcio a 7: nella squadra rossoblù anche Mancosu e Raterink. Il regolamento? Tutto da scoprire.

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Anche nel 2026, per il terzo anno consecutivo, il Cagliari partecipa al The Soccer Tournament, torneo di calcio a sette di scena al WakeMed Soccer Park di Cary (North Carolina). La competizione al via il 27 maggio si concluderà il primo giugno e mette in palio un milione di dollari per la squadra vincitrice.

Dopo aver partecipato in tandem con il Como due anni fa e per la prima volta in solitaria nel 2025, venendo eliminata nei sedicesimi di finale, il Cagliari ci riprova con una rosa composta da nomi ben noti ai tifosi rossoblù e non solo: tra queste anche Radja Nainggolan, che in passato ha avuto modo di giocare con la prima squadra di calcio a undici tra il 2010 e il 2014, nel 2019/2020 e infine nel 2021.

38 anni, Nainggolan è stato ingaggiato dal Cagliari alla pari di ex giocatori sardi (ma che anche hanno avuto modo di fare parte della Nazionale azzurra) come Sau e Cossu, nonchè di Mancosu. In squadra anche Raterink, attualmente sotto contratto con la prima squadra guidata da Pisacane.

Prendono parte al torneo anche campioni mondiali come Gerard Piqué, Landon Donovan, Douglas Costa, Sebastian Giovinco e Sergio Aguero.

  • LA ROSA DEL CAGLIARI

    Portieri: Alessio Buono (Zeta Como, Kings League), Vincenzo Sarno (Cagliari Primavera)

    Difensori: Othniel Raterink (Cagliari), Marton Prettenhoffer (Cagliari Primavera), Ashraf Tendo Bedard-Salif (Inter Miami), Luca Ceppitelli

    Centrocampisti: Facundo Nicolas Setti (Futsal Leszno, Polonia), Lucas Shaw, Radja Nainggolan (Patro Eisden, Belgio), Nicola Grandu (Cagliari Primavera), Andrea Cossu, Nicolò Cavuoti (Cagliari)

    Attaccanti: Marco Sau, Matteo Mancosu, Alessandro Vinciguerra (Cagliari)

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  • DOVE VEDERE LE PARTITE DEL CAGLIARI

    Il canale Youtube ufficiale del TSTtrasmette le partite del Cagliari, alla pari di tutte le altre.

    Per assistere ai match gratis e in chiaro non è necessario alcun abbonamento, bensì solamente l'accesso al canale del torneo di calcio a 7 di scena in North Carolina.

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  • IL CALENDARIO DEL CAGLIARI

    Il Cagliari è stato inserito nel girone J, dove affronterà il Villarreal mercoledì 27 maggio alle 18.30 italiane. A seguire il team sardo sfiderà il club messicano dell'Americagiovedì all1:15 italiana, per poi chiudere il raggruppamento con il match contro gli statunitensi del Fort Lauderdale il 30 maggio, ore 23:00 in Sardegna e in Italia.

    Gli eventi in diretta su Youtube sono accessibili cliccando sulla specifica partita o cercando sul portale canale e gare specifiche.

  • TEMPI E QUALIFICAZIONE

    Per superare i gironi è necessario chiudere al primo o al secondo posto, ma sono garantite qualificazioni ai sedicesimi anche per le migliori otto dei dodici gruppi.

    Ogni partita del TST è composta da due tempi da 20 minuti ciascuno. La particolarità? Al termine delle due frazioni è previsto il Target Score Time, ovvero un ulteriore tempo non cronometrato.

    Chi si trova in vantaggio dopo i due tempi regolamentari conquista la vittoria realizzando un’ulteriore rete, mentre chi è sotto può ribaltare il risultato ma senza subire goal. Il che, infatti, assegnerebbe automaticamente la vittoria agli avversari.

    Qualora nei primi tre minuti del TST non arrivi il goal partita, entrambe le squadre perdono progressivamente un giocatore ogni tre minuti: si passa dunque al 6vs6 ed eventualmente al 5vs5, 4vs4, 3vs3, 2vs2 e all'uno contro uno per segnare l'ultima rete.

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