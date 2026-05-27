Il Cagliari partecipa al torneo 7vs7 negli Stati Uniti: presenti Nainggolan, Sau e Cossu, partite in diretta su Youtube

Anche nel 2026, per il terzo anno consecutivo, il Cagliari partecipa al The Soccer Tournament, torneo di calcio a sette di scena al WakeMed Soccer Park di Cary (North Carolina). La competizione al via il 27 maggio si concluderà il primo giugno e mette in palio un milione di dollari per la squadra vincitrice.

Dopo aver partecipato in tandem con il Como due anni fa e per la prima volta in solitaria nel 2025, venendo eliminata nei sedicesimi di finale, il Cagliari ci riprova con una rosa composta da nomi ben noti ai tifosi rossoblù e non solo: tra queste anche Radja Nainggolan, che in passato ha avuto modo di giocare con la prima squadra di calcio a undici tra il 2010 e il 2014, nel 2019/2020 e infine nel 2021.

38 anni, Nainggolan è stato ingaggiato dal Cagliari alla pari di ex giocatori sardi (ma che anche hanno avuto modo di fare parte della Nazionale azzurra) come Sau e Cossu, nonchè di Mancosu. In squadra anche Raterink, attualmente sotto contratto con la prima squadra guidata da Pisacane.

Prendono parte al torneo anche campioni mondiali come Gerard Piqué, Landon Donovan, Douglas Costa, Sebastian Giovinco e Sergio Aguero.