Vittorio Rotondaro

Cagliari-Como 1-2, pagelle e tabellino: Dossena molle, Esposito si sblocca, Baturina certezza, Da Cunha magico

Il Como aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto: a Cagliari decidono le reti di Baturina e Da Cunha. Di Esposito l'1-1 sardo.

Successo di importanza capitale per il Como che, in attesa di Genoa-Roma, aggancia i giallorossi a quota 51 punti grazie al blitz sul campo di un Cagliari che non sa più vincere. Il tutto a otto giorni dallo scontro diretto per la Champions che opporrà i lariani alla squadra di Gasperini.

Fabregas perde Diao ancor prima del calcio d'inizio: provino negativo per il senegalese che va in tribuna. In campo è presente Baturina che impiega quattordici minuti per lasciare il segno: Da Cunha vince un rimpallo con Dossena, il pallone arriva al croato che festeggia la quinta rete in questo campionato.

La risposta dei padroni di casa è pochissima cosa, tanto che 'l'emozione' più grande del resto del primo tempo è l'infortunio di Perrone, vittima di un colpo sulla coscia sinistra da Sulemana. L'argentino prova a stringere i denti, poi deve alzare bandiera bianca: al suo posto Fabregas inserisce Vojvoda.

Il pareggio del Cagliari è una sorta di fulmine a ciel serano per il Como: Palestra attacca la profondità e crossa sul secondo palo per la riproposizione di Obert, in mezzo all'area per il tuffo di Esposito che prende in controtempo Butez e si sblocca dopo tre mesi.

Fabregas si gioca la carta Morata, ma a togliere le castagne dal fuoco è la maglia di Da Cunha: mancino dai trenta metri imprendibile per Caprile. C'è gloria anche per Butez, decisivo col riflesso sul primo palo che nega ad Adopo la gioia del 2-2. Idrissi entra e si fa male: condizioni da valutare.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Dossena (5) troppo molle nel contrasto che si trasforma in assist per Baturina: nel finale si becca anche un'ammonizione. Palestra (6.5) mette in mostra la solita strapotenza atletica sulla destra, Esposito (7) rompe l'astinenza. Folorunsho (5.5) non benissimo da punta.

    Voti Cagliari (3-5-2): Caprile 6; Zé Pedro 6 (73' Zappa 6), Dossena 5, Rodriguez 6 (78' Idrissi s.v., 83' Pavoletti s.v.); Palestra 6.5, Adopo 6, Liteta 5.5 (78' Kilicsoy s.v.), Sulemana 5.5, Obert 6.5; Esposito 7 (78' Trepy s.v.), Folorunsho 5.5. All. Pisacane.

  • PAGELLE COMO

    Butez (6.5) trova il modo di 'partecipare' alla festa con la parata che blinda i tre punti, Da Cunha (7.5) si prende la scena assoluta: contribuisce alla prima rete e confeziona in proprio la seconda con un'esecuzione balistica perfetta. Baturina (7) torna e riallaccia il discorso col goal, Nico Paz (6) sacrifica il 'fioretto' per un maggiore lavoro sporco in aiuto dei compagni.

    Voti Como (4-2-3-1): Butez 6.5; Van der Brempt 6, Ramon 5.5, Kempf 5.5, Moreno 6 (81' Valle s.v.); Perrone 6 (36' Vojvoda 6), Da Cunha 7.5; Baturina 7 (81' Sergi Roberto s.v.), Nico Paz 6 (81' Diego Carlos s.v.), Jesus Rodriguez 5.5; Douvikas 5.5 (62' Morata 6). All. Fabregas.

  • TABELLINO CAGLIARI-COMO

    Marcatori: 14' Baturina (CO), 56' Esposito (CA), 76' Da Cunha (CO)

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zé Pedro 6 (73' Zappa 6), Dossena 5, Rodriguez 6 (78' Idrissi s.v., 83' Pavoletti s.v.); Palestra 6.5, Adopo 6, Liteta 5.5 (78' Kilicsoy s.v.), Sulemana 5.5, Obert 6.5; Esposito 7 (78' Trepy s.v.), Folorunsho 5.5. All. Pisacane.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Van der Brempt 6, Ramon 5.5, Kempf 5.5, Moreno 6 (81' Valle s.v.); Perrone 6 (36' Vojvoda 6), Da Cunha 7.5; Baturina 7 (81' Sergi Roberto s.v.), Nico Paz 6 (81' Diego Carlos s.v.), Jesus Rodriguez 5.5; Douvikas 5.5 (62' Morata 6). All. Fabregas.

    Arbitro: Marinelli

    Ammoniti: Palestra (CA), Esposito (CA), Ramon (CO), Dossena (CA)

    Espulsi: -

0