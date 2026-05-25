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EPL Team of the Season GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Bruno Fernandes, Erling Haaland e gli altri: la Top XI della Premier League 2025/26

Opinion
Premier League
E. Haaland
D. Rice
B. Fernandes
Gabriel
A. Semenyo
I. Thiago
D. Raya
J. Timber
W. Saliba
N. O'Reilly
R. Cherki
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Brentford
Storie

Con la stagione 2025/26 di Premier League in archivio, GOAL presenta la squadra dell’anno: protagonisti Bruno Fernandes, Haaland e le altre stelle del campionato inglese.

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E anche questa stagione di Premier League è andata in archivio. Un’annata che ha regalato emozioni forti sia in vetta sia nelle zone basse della classifica, con la corsa al titolo e la lotta salvezza decise soltanto all’ultimo respiro in un finale al cardiopalma per i tifosi di Arsenal, Manchester City, Tottenham e West Ham.

Alla fine, sono stati i Gunners a festeggiare il trionfo, tornando campioni d’Inghilterra dopo ben 22 anni, mentre gli Hammers hanno vissuto l’incubo della retrocessione maturata proprio all’ultima giornata.

Con l’inizio della stagione dei premi, è il momento di tirare le somme e analizzare chi ha davvero lasciato il segno. La massima serie inglese è una maratona estenuante lunga nove mesi, un torneo che separa inevitabilmente i migliori dagli altri, e soltanto una ristretta élite riesce a mantenere standard elevati con continuità.

Non sono mancati, però, i protagonisti che hanno impressionato i redattori e gli editor di GOAL, conquistandosi una candidatura per entrare nella nostra Squadra dell’Anno della Premier League 2025/26, mentre molti altri sono rimasti esclusi.

L’undici scelto quest’anno è, prevedibilmente, dominato dalle stelle di Arsenal e Manchester City, oltre che da acquisti azzeccati e autentici recordman.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portiere: DAVID RAYA (Arsenal)

    In quale posizione sarebbe arrivato l’Arsenal senza David Raya? Il miglior portiere della Premier League è stato uno dei principali artefici del ritorno al titolo dei Gunners dopo 22 anni di attesa, grazie a una lunga serie di interventi decisivi che si sono rivelati fondamentali nella corsa al campionato.

    Tra le parate più memorabili spiccano il colpo di reni con la punta delle dita nell’1-0 contro il Manchester United ad agosto, il volo spettacolare nella sofferta vittoria di misura sul Brighton a dicembre, altri due interventi determinanti nel successo contro il Chelsea a marzo e, naturalmente, la parata semplicemente miracolosa su Mateus Fernandes nella pesantissima vittoria contro il West Ham nel finale di stagione.

    Raya ha conquistato il suo terzo Golden Glove consecutivo dopo aver collezionato ben 19 clean sheet in 38 partite, mantenendo una percentuale di parate del 70%. Numeri che lo proiettano nella top 10 all-time dei portieri con più gare senza subire reti in una singola stagione di Premier League, accanto a nomi leggendari del ruolo.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Terzino destro: JURRIEN TIMBER (Arsenal)

    Forse non è stata un’annata memorabile per i terzini destri, ma il compagno di squadra di Raya all’Arsenal, Jurrien Timber, è ormai entrato di diritto nella discussione sui migliori al mondo nel suo ruolo, grazie alle prestazioni offerte sulla fascia destra della retroguardia dei Gunners nella stagione culminata con il titolo.

    Da tempo si conoscono le qualità del difensore olandese in fase difensiva, ma nel 2025/26 è riuscito ad aggiungere un’altra dimensione al proprio gioco, risultando decisivo anche in fase offensiva. Nonostante qualche problema fisico che ne abbia limitato il rendimento nel corso della stagione, Timber ha chiuso con otto partecipazioni a goal in 30 presenze in Premier League, confermando la sua importanza in entrambe le fasi di gioco.

    Nel bottino figurano una doppietta e un assist contro il Leeds nelle prime giornate, oltre agli assist serviti in entrambi i derby del nord di Londra e al goal vittoria contro il Chelsea nel mese di marzo. Un autentico uomo delle grandi partite per Mikel Arteta.

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Difensore centrale: WILLIAM SALIBA (Arsenal)

    Il dominio dell’Arsenal nella nostra Squadra dell’Anno prosegue anche al centro della difesa, dove William Saliba si prende il posto sul centro-destra della retroguardia. Un difensore elegante e raffinato, una vera “Rolls-Royce” del reparto arretrato, considerato da molti l’erede naturale di Virgil van Dijk per freddezza sotto pressione, pulizia nei movimenti e straordinaria classe negli interventi difensivi.

    Il francese ha disputato una stagione di Premier League di altissimo livello, svolgendo il proprio lavoro con calma e autorevolezza, complemento perfetto del più aggressivo Gabriel Magalhaes. I numeri confermano il suo impatto: Saliba si è piazzato nell’80° percentile per duelli aerei vinti e ancora più in alto per tocchi di palla, a testimonianza della sua enorme sicurezza nella gestione del possesso.

    Come Timber, anche lui ha lasciato il segno nei grandi appuntamenti: l’unico gol della sua stagione è arrivato proprio nella vittoria contro i rivali londinesi del Chelsea a marzo.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Difensore centrale: GABRIEL MAGALHÃES (Arsenal)

    Ovviamente non può esserci Saliba senza Gabriel. Il brasiliano è stato un autentico colosso nella retroguardia dell’Arsenal, offrendo un contributo enorme in entrambe le fasi di gioco e trascinando la squadra di Arteta verso la conquista del titolo.

    Per molti osservatori avrebbe meritato persino il premio di miglior giocatore assoluto della Premier League, anche se diversi altri protagonisti di questo undici ideale avrebbero qualcosa da obiettare.

    Impeccabile in difesa e arma letale sui calci piazzati offensivi, Gabriel ha messo insieme sette partecipazioni a gol partendo dal ruolo di centrale difensivo — numeri superiori a quelli di molti attaccanti del campionato — con reti pesantissime contro Newcastle e Aston Villa.

    Nonostante un lungo stop per infortunio che gli abbia fatto saltare parte della stagione, nelle 26 partite disputate accanto a Saliba ha contribuito a ottenere ben 15 clean sheet: una media impressionante di una porta inviolata ogni 1,7 gare, secondo Opta. È stato il pilastro fondamentale della miglior difesa d’Inghilterra.

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  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Terzino sinistro: NICO O'REILLY (Manchester City)

    Che stagione straordinaria per Nico O’Reilly, destinato a presentarsi al Mondiale estivo da titolare della nazionale inglese nel ruolo di terzino sinistro — un dettaglio ancora più incredibile se si pensa che nasce come centrocampista. Gran parte del merito per questa trasformazione impeccabile va attribuita al genio di Pep Guardiola.

    Probabilmente la vera rivelazione della Premier League 2025/26, il 21enne è diventato il prototipo perfetto del moderno terzino invertito sotto la guida del tecnico catalano, imponendosi come elemento chiave del Manchester City sia in fase difensiva sia nella costruzione offensiva.

    Il prodotto dell’academy ha chiuso la stagione con otto partecipazioni complessive tra gol e assist, distinguendosi per le continue incursioni palla al piede e per la capacità di accompagnare l’azione con tempi d’inserimento spesso perfetti. Prestazioni che gli sono valse, meritatamente, il premio di Miglior Giovane della Stagione.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centrocampista destro: ANTOINE SEMENYO (Bournemouth/Manchester City)

    Si prende un posto in questa squadra grazie a una stagione da 21 partecipazioni tra gol e assist, distribuite tra due club diversi.

    Antoine Semenyo si è inserito nel Manchester City con una naturalezza impressionante dopo il trasferimento di gennaio dal Bournemouth, al punto da sembrare un giocatore dei Citizens da anni e non soltanto da pochi mesi.

    È stato proprio il City ad affondare il colpo nel mercato invernale, quando ormai era evidente che l’attaccante avrebbe lasciato il Bournemouth.

    La squadra di Guardiola ha battuto la concorrenza di Liverpool e Manchester United assicurandoselo per 62,5 milioni di sterline (87,5 milioni di dollari), una cifra che, considerando il mercato attuale, appare già un vero affare.

    Dopo aver segnato 10 reti nella prima metà di stagione con le Cherries, Semenyo ha ripagato immediatamente la fiducia del City, partendo a razzo con la nuova maglia e realizzando cinque goal nelle sue prime otto presenze in Premier League con gli Sky Blues. Oggi è già difficile immaginare la fascia destra dei Citizens senza di lui.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    Centrocampista centrale: DECLAN RICE (Arsenal)

    Uno dei protagonisti chiave della cavalcata trionfale dell’Arsenal, pur senza incidere direttamente a suon di gol o assist, Declan Rice ha avuto un ruolo fondamentale nel riportare i Gunners sul tetto d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa, dominando il centrocampo con presenza e continuità.

    L’inglese ha incarnato alla perfezione il concetto di “motore” della squadra: instancabile per tutta la stagione, ha compensato eventuali limiti tecnici con un’energia inesauribile, confermandosi devastante nel ruolo di box-to-box più che come semplice mediano davanti alla difesa.

    Allo stesso tempo, Rice ha continuato a mettere in mostra una lettura del gioco eccellente e tempi d’intervento quasi impeccabili, risultando decisivo con numerose chiusure fondamentali per spegnere le azioni avversarie, comprese diverse scivolate disperate e salva-risultato.

  • Bruno Fernandes Manchester Unitedgetty

    Centrocampista centrale: BRUNO FERNANDES (Manchester United)

    Ovviamente non poteva mancare un posto nel nostro undici per Bruno Fernandes, che ha superato la concorrenza di giocatori del calibro di Gabriel e Rice conquistando il premio di Giocatore della Stagione della Premier League.

    Personaggio divisivo quanto si vuole, ma impossibile negare la straordinaria annata individuale disputata dal fuoriclasse portoghese con il Manchester United.

    Il punto più alto della sua stagione è senza dubbio il record di assist in una singola stagione del campionato inglese: con 21 passaggi decisivi ha superato il primato condiviso da Thierry Henry e Kevin De Bruyne, consolidando ulteriormente il proprio status di leggenda della Premier League. Fernandes ha inciso con continuità nel ruolo di trequartista, trascinando i Red Devils verso il ritorno in Champions League.

    Come molti dei suoi compagni, anche Bruno ha cambiato marcia dopo l’arrivo di Michael Carrick come tecnico ad interim nel mese di gennaio. Da inizio anno ha collezionato l’incredibile cifra di 14 assist in 18 partite di campionato, stabilendo il nuovo record proprio nell’ultima giornata, nella vittoria contro il Brighton.

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  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centrocampista sinistro: RAYAN CHERKI (Manchester City)

    Probabilmente il miglior acquisto della stagione in Premier League, Rayan Cherki ha ripagato ampiamente quello che la scorsa estate era stato considerato un rischio da 34 milioni di sterline (46 milioni di dollari), soprattutto a causa dei dubbi legati all’atteggiamento e alla continuità mostrati ai tempi del Lione.

    Nel suo primo anno in Inghilterra, però, il talento francese ha spazzato via ogni perplessità, trasformandosi in uno degli uomini spettacolo della squadra di Guardiola. Cherki è secondo soltanto a Bruno Fernandes per numero di assist in campionato (12) e si è imposto come uno dei giocatori più divertenti e imprevedibili da vedere in tutta la Premier League, grazie a tecnica sopraffina, dribbling ubriacanti e visione di gioco fuori dal comune.

    Certo, il trequartista deve ancora aumentare il proprio bottino realizzativo, ma giocatori con le sue caratteristiche sono sempre più rari e rappresentano una delle ragioni principali per cui la gente paga il biglietto per andare allo stadio. A soli 22 anni, Cherki dà già l’impressione di poter diventare una superstar della Premier League per il prossimo decennio.

  • Haaland Manchester CityGetty Images

    Attaccante: ERLING HAALAND (Manchester City)

    Non sarà stata la miglior stagione della carriera di Erling Haaland, eppure il bomber del Manchester City entra senza alcuna discussione nella nostra Squadra dell’Anno dopo aver chiuso ancora una volta da capocannoniere della Premier League — e con ampio margine — riprendendosi la Scarpa d'Oro dalle mani di Mohamed Salah.

    L’attaccante norvegese ha continuato a mostrare quella sua inquietante capacità di sparire dal gioco per lunghi tratti prima di materializzarsi improvvisamente davanti alla porta e colpire. Haaland ha totalizzato 27 reti in campionato in una stagione iniziata e conclusa nel segno della prolificità. Inoltre, ha arricchito ulteriormente il proprio repertorio contribuendo anche con otto assist, dimostrando progressi importanti nel gioco associativo e nei movimenti dentro e attorno all’area di rigore.

    I suoi numeri avrebbero potuto essere ancora più clamorosi se non fosse incappato in un paio di insoliti periodi di digiuno realizzativo, a dimostrazione di quanto ormai si dia quasi per scontata la sua straordinaria continuità sotto porta dopo quattro stagioni ai massimi livelli del calcio inglese.

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  • Newcastle United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaccante: IGOR THIAGO (Brentford)

    È stata una stagione che ha cambiato la vita a Igor Thiago, che incredibilmente volerà al Mondiale da convocato del Brasile di Carlo Ancelotti dopo un’annata in cui ha dato filo da torcere a Haaland nella corsa alla Scarpa d'Oro.

    L’attaccante del Brentford ha chiuso il campionato con 22 goal in Premier League, riscattando pienamente il tempo perso dopo aver saltato gran parte della stagione precedente a causa di un grave infortunio al ginocchio. Arrivato per raccogliere la pesante eredità di Ivan Toney, Thiago ha superato ogni aspettativa.

    Il brasiliano ha mostrato sangue freddo sotto porta e una precisione quasi chirurgica dal dischetto, trascinando le Bees verso un’insperata corsa all’Europa in una stagione in cui molti pronosticavano addirittura la retrocessione del club. Il momento simbolo della sua annata resta la tripletta nel successo per 4-2 contro l’Everton a gennaio.

    A questo punto, per il Brentford, trattenerlo durante il mercato estivo sarà tutt’altro che semplice.