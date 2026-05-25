Bruno Fernandes, Erling Haaland e gli altri: la Top XI della Premier League 2025/26

E anche questa stagione di Premier League è andata in archivio. Un’annata che ha regalato emozioni forti sia in vetta sia nelle zone basse della classifica, con la corsa al titolo e la lotta salvezza decise soltanto all’ultimo respiro in un finale al cardiopalma per i tifosi di Arsenal, Manchester City, Tottenham e West Ham.

Alla fine, sono stati i Gunners a festeggiare il trionfo, tornando campioni d’Inghilterra dopo ben 22 anni, mentre gli Hammers hanno vissuto l’incubo della retrocessione maturata proprio all’ultima giornata.

Con l’inizio della stagione dei premi, è il momento di tirare le somme e analizzare chi ha davvero lasciato il segno. La massima serie inglese è una maratona estenuante lunga nove mesi, un torneo che separa inevitabilmente i migliori dagli altri, e soltanto una ristretta élite riesce a mantenere standard elevati con continuità.

Non sono mancati, però, i protagonisti che hanno impressionato i redattori e gli editor di GOAL, conquistandosi una candidatura per entrare nella nostra Squadra dell’Anno della Premier League 2025/26, mentre molti altri sono rimasti esclusi.

L’undici scelto quest’anno è, prevedibilmente, dominato dalle stelle di Arsenal e Manchester City, oltre che da acquisti azzeccati e autentici recordman.