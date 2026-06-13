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Redazione Goal

Brahim Diaz si gioca Mondiali col Marocco e futuro al Real Madrid: le voci su Juventus e Inter

Coppa del Mondo
Real Madrid
B. Diaz
Calciomercato
Juventus
Inter
Marocco

La stella dei Leoni dell'Atlante non conosce ancora il proprio futuro. La Juventus osserva interessata.

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Miglior marcatore e miglior giocatore della Coppa d'Africa vinta a tavolino tra le polemiche: potrebbero esserci biglietti da visita peggiori per presentarsi ai Mondiali. Questo è il caso di Brahim Diaz, stella del Marocco impegnato a mezzanotte nel difficile esordio col Brasile allenato da Carlo Ancelotti. Diaz ritrova così il suo vecchio allenatore ai tempi del Real Madrid, sperando di dargli un dispiacere per aumentare le proprie chance di permanenza nella Capitale spagnola.

  • VORREBBE IL REAL

    Già, perché la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere al Real Madrid, nonostante la grande concorrenza nella rosa dei Galacticos allenata nella prossima stagione da Josè Mourinho. I blancos, dal canto loro, dovrebbero cedere Mastantuono in prestito e solo allora valuteranno possibilità sul mercato. Con un gran Mondiale, le sue possibilità di permanenza aumenterebbero definitivamente.

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  • L'INCONTRO CON L'INTER

    Secondo quanto riportato da Repubblica, l'Inter ha discusso 5 nomi, oltre a Nico Paz, nell'ultimo incontro tra Marotta e Florentino Perez: Franco Mastantuono, appunto, Endrick (di rientro dal prestito a Lione ma intenzionato a restare a Madrid), Arda Guler, Rodrygo e infine proprio Brahim Diaz. Che però tra tutti è il meno aggredibile, in quanto per lui si parla di rinnovo di contratto fino al 2030.

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  • LA JUVENTUS CI HA PROVATO

    Spalletti stravede per Brahim Diaz, individuato come il trequartista giusto da richiedere sul mercato. Prima dell'addio di Damien Comolli ci sono stati dei contatti, senza che però il giocatore abbia aperto. In estrema sintesi: chiunque sia interessato a mettere le mani sul marocchino di passaporto spagnolo, dovrà sperare che il Real cambi idea su di lui. Magari stregato da altri interpreti tra quelli delle 48 squadre che fanno parte della rassegna iridata.