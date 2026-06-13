Brahim Diaz si gioca Mondiali col Marocco e futuro al Real Madrid: le voci su Juventus e Inter

Secondo quanto riportato da Repubblica, l'Inter ha discusso 5 nomi, oltre a Nico Paz, nell'ultimo incontro tra Marotta e Florentino Perez: Franco Mastantuono, appunto, Endrick (di rientro dal prestito a Lione ma intenzionato a restare a Madrid), Arda Guler, Rodrygo e infine proprio Brahim Diaz. Che però tra tutti è il meno aggredibile, in quanto per lui si parla di rinnovo di contratto fino al 2030.