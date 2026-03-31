Bosnia-Italia: perché Dzeko non ha calciato il rigore nella finale playoff

120 minuti da protagonista assoluto, leader e trascinatore di una Nazionale di cui è il simbolo oltre che il capitano e il miglior marcatore della storia.

Alla lotteria dei rigori tra Bosnia e Italia che ha deciso la finale playoff non ha partecipato Edin Dzeko: un’assenza dagli undici metri che sicuramente non è passata inosservata, visto lo spessore del calciatore.

Ma come mai Edin Dzeko non ha calciato uno dei rigori della Bosnia nella gara decisiva per accedere al Mondiale, traguardo comunque ugualmente raggiunto dalla sua nazionale?