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dzeko bosnia italiaGetty Images
Nino Caracciolo

Bosnia-Italia: perché Dzeko non ha calciato il rigore nella finale playoff

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina
E. Dzeko
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Italia

Edin Dzeko non è stato uno dei rigoristi della Bosnia nella lotteria finale che ha deciso il playoff Mondiale contro l’Italia: ecco il motivo.

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120 minuti da protagonista assoluto, leader e trascinatore di una Nazionale di cui è il simbolo oltre che il capitano e il miglior marcatore della storia.

Alla lotteria dei rigori tra Bosnia e Italia che ha deciso la finale playoff non ha partecipato Edin Dzeko: un’assenza dagli undici metri che sicuramente non è passata inosservata, visto lo spessore del calciatore.

Ma come mai Edin Dzeko non ha calciato uno dei rigori della Bosnia nella gara decisiva per accedere al Mondiale, traguardo comunque ugualmente raggiunto dalla sua nazionale?

  • INFORTUNIO NEL FINALE

    Proprio al termine del secondo tempo supplementare, Dzeko è rimasto dolorante a terra dopo uno scontro di gioco con Frattesi. Un infortunio apparso subito abbastanza serio.

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  • GHIACCIO SULLA SPALLA

    Il capitano della Bosnia è stato subito soccorso dallo staff tecnico al termine del secondo tempo supplementare: a Dzeko è stato applicato ghiaccio sulla spalla, ma nonostante questo il centravanti non è stato nelle condizioni di presentarsi dagli undici metri per calciare uno dei rigori.

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  • PARTITA DA LEADER

    Dzeko, 40 anni compiuti lo scorso 17 marzo, è rimasto in campo per tutti i 120 minuti del match. Una prestazione da leader e trascinatore assoluto quella dell’ex Fiorentina: da un suo colpo di testa respinto da Donnarumma è scaturito il goal dell'1-1 si Tabakovic, ma più in generale Dzeko è stato un fattore per tutta la gara, vincendo diversi duelli con Mancini e tenendo sempre in apprensione la difesa dell'Italia. Un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra.

  • LA RINASCITA ALLO SCHALKE 04

    Dopo le difficoltà incontrate nei sei mesi alla Fiorentina (zero goal in campionato in 11 presenze) club dove era arrivato la scorsa estate, Dzeko a gennaio ha scelto di ripartire dallo Schalke 04, seconda divisione tedesca. Una rinascita per il bosniaco, che in Germania ha trovato minuti e goal, 6 in 8 presenze in campionato.

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