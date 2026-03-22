Bologna-Lazio 0-2, pagelle e tabellino: Taylor superstar, ma è decisivo il rigore parato da Motta a Orsolini

Le scorie dell'Europa League si rivelano fatali al Bologna: la squadra di Italiano ancora una volta non riesce a battere la Lazio, che espugna il Dall'Ara confermandosi dopo il colpo di domenica scorsa contro il Milan.

Finisce 2-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri, e il protagonista ha un nome e un cognome: Kenneth Taylor. Sua la doppietta che nella parte finale dona contorni definiti a una gara in precedenza equilibrata.

Sullo 0-0 era stato infatti Orsolini ad avere tra i piedi la palla più importante della partita, escludendo una traversa colpita nel primo tempo da Moro: il mancino si era fatto parare da Motta un calcio di rigore concesso per un fallo in area dello stesso portiere laziale su Castro.

La Lazio supera così proprio il Bologna in classifica, posizionandosi all'ottavo posto anche se lontana dalle posizioni che portano in Europa. Quell'Europa, ovvero l'Europa League, che rappresenta ormai l'ultima ancora di salvezza stagionale per i felsinei.