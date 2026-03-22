Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Taylor Bologna Lazio Getty Images
Stefano Silvestri

Bologna-Lazio 0-2, pagelle e tabellino: Taylor superstar, ma è decisivo il rigore parato da Motta a Orsolini

Una doppietta dell'ex centrocampista dell'Ajax nella parte finale della gara regala alla squadra di Sarri altri tre punti, sbloccando una partita equilibrata. In classifica è sorpasso all'ottavo posto.

Pubblicità

Le scorie dell'Europa League si rivelano fatali al Bologna: la squadra di Italiano ancora una volta non riesce a battere la Lazio, che espugna il Dall'Ara confermandosi dopo il colpo di domenica scorsa contro il Milan.

Finisce 2-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri, e il protagonista ha un nome e un cognome: Kenneth Taylor. Sua la doppietta che nella parte finale dona contorni definiti a una gara in precedenza equilibrata.

Sullo 0-0 era stato infatti Orsolini ad avere tra i piedi la palla più importante della partita, escludendo una traversa colpita nel primo tempo da Moro: il mancino si era fatto parare da Motta un calcio di rigore concesso per un fallo in area dello stesso portiere laziale su Castro.

La Lazio supera così proprio il Bologna in classifica, posizionandosi all'ottavo posto anche se lontana dalle posizioni che portano in Europa. Quell'Europa, ovvero l'Europa League, che rappresenta ormai l'ultima ancora di salvezza stagionale per i felsinei.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Sulla valutazione di Orsolini pesa enormemente il rigore sbagliato sullo 0-0. Moro colpisce una clamorosa traversa, ma dorme in occasione della prima rete di Taylor. In generale, Bologna sottotono e fisicamente poco brillante dopo le fatiche dell'Europa League.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Zortea 5.5 (88' Ferguson sv), Vitik 5, Heggem 6 (76' Lucumí sv), Miranda 5.5; Moro 6, Sohm 5.5; Orsolini 5 (63' Dominguez 5.5), Bernardeschi 5.5 (76' Dallinga sv), Rowe 5.5 (63' Cambiaghi 5.5); Castro 5.5. All. Italiano

    • Pubblicità

  • PAGELLE LAZIO

    Migliore in campo sia nella Lazio che da un punto di vista generale, naturalmente, Kenneth Taylor: sua la doppietta che consente ai biancocelesti di operare il sorpasso in classifica. Maldini punge poco, meglio Dia al suo posto. La difesa regge, ancora bene Patric nel ruolo di regista.

    LAZIO (4-3-3): Motta 7; Marusic 6.5, Gila sv (26' Provstgaard 6.5), Romagnoli 6.5, Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 5.5, Patric 6.5, Taylor 7.5; Isaksen 6 (62' Cancellieri 6), Maldini 5.5 (62' Dia 6.5), Pedro 5.5 (46' Noslin 6.5). All. Sarri

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO BOLOGNA-LAZIO

    BOLOGNA-LAZIO 0-2

    MARCATORI: 72' Taylor, 82' Taylor

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (88' Ferguson), Vitik, Heggem (76' Lucumí), Miranda; Moro, Sohm; Orsolini (63' Dominguez), Bernardeschi (76' Dallinga), Rowe (63' Cambiaghi); Castro. All. Italiano

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila (46' Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (62' Cancellieri), Maldini (62' Dia), Pedro (46' Noslin). All. Sarri

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Castro, Taylor

    Espulsi: nessuno

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Bologna crest
Bologna
BOL