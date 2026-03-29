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Italia al Mondiale, come acquistare i biglietti per le partite: dove e prezzi, tutte le informazioni utili
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DOVE COMPRARE I BIGLIETTI PER IL MONDIALE
I tagliandi per le eventuali partite dell'Italia al Mondiale 2026 saranno disponibili sul sito della FIFA, dove come ovvio è possibile acqusitare anche i biglietti per le altre gare del torneo, dalla fase a gironi alla finalissima di New York.
Il sito per comprare i biglietti dell'Italia contro Canada, Svizzera e Qatar è FIFA.com/tickets.
QUANTO COSTANO I BIGLIETTI PER IL MONDIALE?
La polemica sui costi dei biglietti sta andando avanti da mesi, considerando come i tanto sbandierati prezzi popolari siano in realtà praticamente nulli, tanto che si va da un minimo di 200 per ogni tagliando.
Il problema è dato dalla vendita dei biglietti in maniera dinamica, con il costo degli stessi che aumenta in base alla domanda. Attualmente il costo per la finale, ad esempio, parte dai 3.609 euro.
Il costo per gli eventuali biglietti di Italia-Canada, Italia-Qatar e Italia-Svizzera, ovvero i tre match del girone, è variabile a seconda del momento dell'acquisto, ma la sfida tra azzurri e team canadese ha un prezzo molto più elevato, essendo il primo match casalingo della rappresentativa nord-americana.
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IN VENDITA DA APRILE
La FIFA ha concluso le prime tre fasi di vendita, in cui milioni di persone hanno provato ad acquistare i biglietti del Mondiale: provato, perchè solamente i tifosi sorteggiati hanno avuto la possibilità di comprare i tagliandi, senza tra l'altro conoscere il preciso posto all'interno dei vari impianti, nè le partite in programma.
Con la vendita al via alle 17:00 di mercoledì 1 aprile, i tifoi possono invece acquistare gli eventuali biglietti dell'Italia (e non solo) selezionando i posti specifici nella partita specifica scelta.
La vendita dei biglietti rimamenti avverrà in ordine di arrivo: considerando le milioni di richieste, anche un decimo di secondo sarà essenziale per essere davanti agli altri e avere la possibilità di acquistare i biglietti dell'Italia.
A partire dal primo aprile coloro che hanno già acquistato i biglietti nelle fasi precedenti potranno visualizzare i posti che sono stati loro assegnati accedendo al proprio account FIFA.
BIGLIETTI IN RIVENDITA
Da giovedì 2 aprile la FIFA riaprirà il Marketplace ufficiale di Rivendita/Scambio per i titolari di biglietti idonei, sempre tramite il proprio sito.
I tifosi che non hanno avuto modo di acquistare un tagliando per i Mondiali avranno l'opportunità di comprarli tramite la rivendita ufficiale, da chi per i più disparati motivi ha decio di rivendere il preziosissimo biglietto.
"Questa piattaforma consente ai tifosi che non possono più assistere alle partite di vendere i propri biglietti ad altri appassionati in un ambiente sicuro e autorizzato, tutelandoli contro la rivendita non valida o non autorizzata" fa sapere la FIFA in una nota.
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