Italia al Mondiale, come acquistare i biglietti per le partite: dove e prezzi, tutte le informazioni utili

La polemica sui costi dei biglietti sta andando avanti da mesi, considerando come i tanto sbandierati prezzi popolari siano in realtà praticamente nulli, tanto che si va da un minimo di 200 per ogni tagliando.

Il problema è dato dalla vendita dei biglietti in maniera dinamica, con il costo degli stessi che aumenta in base alla domanda. Attualmente il costo per la finale, ad esempio, parte dai 3.609 euro.

Il costo per gli eventuali biglietti di Italia-Canada, Italia-Qatar e Italia-Svizzera, ovvero i tre match del girone, è variabile a seconda del momento dell'acquisto, ma la sfida tra azzurri e team canadese ha un prezzo molto più elevato, essendo il primo match casalingo della rappresentativa nord-americana.