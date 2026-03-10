Goal.com
Esposito Dimarco 2-1Getty Images
Andrea Ajello

Biglietti Inter-Atalanta: quando escono, prezzi e settore ospiti, tutte le informazioni sulla sfida di campionato

L'Inter ospita l'Atalanta nel prossimo turno di Serie A: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per la partita casalinga dei nerazzurri.

Dopo il derby cittadino perso contro il Milan, ci sarà un altro derby, anche se solo "lombardo" per l'Inter che vuole reagire subito in campionato e avrà l'occasione di farlo sabato 14 marzo quando affronterà l'Atalanta di Raffaele Palladino. Match che si disputerà a San Siro. 

Cristian Chivu davanti ai propri tifosi vuole ritornare immediatamente alla vittoria cancellando la delusione del derby e spera in un San Siro sold out per l'occasione. 

Dall'altra parte l'Atalanta arriverà a San Siro dopo aver giocato l'andata con il Bayern Monaco in Champions League e pochi giorni prima del ritorno. 

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Atalanta. 

  • QUANDO SI GIOCA INTER-ATALANTA

    Inter-Atalanta è una delle partite valide per la ventinovesima giornata di Serie A. Il match è in programma sabato 14 marzo a San Siro. 

    La gara aprirà il sabato di Serie A ed è in programma alle ore 15.

  • BIGLIETTI INTER-ATALANTA: I PREZZI

    SETTOREBASE INTPLUS INT
    Poltroncina Rossa (O-S)199200€
    Poltroncina Rossa (N-T)180€190€
    Primo Rosso Centrale149€150€
    Primo Rosso Laterale100€100€
    Secondo Rosso Laterale75€80€
    Terzo Rosso Centrale70€80€
    Terzo Rosso65€70€
    Tribuna Arancio centrale (162)190€200€
    Primo Arancio laterale sud95100€
    Primo Arancio laterale nord95€100€
    Secondo Arancio centrale100€115€
    Secondo Arancio 90€99€
    Secondo arancio laterale70€70€
    Terzo Verde35€40€
  • BIGLIETTI INTER-ATALANTA: QUANDO ESCONO

    Con il match che si disputerà tra pochi giorni, è già iniziata la fase di vendita libera dei biglietti per Inter-Atalanta. 

    Da questa stagione i tifosi nerazzurri potranno acquistare tre tipologie di biglietti per assistere ai match a San Siro.

    BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo. Come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26, Inter punta a premiare i tifosi più fedeli, che vogliono stare accanto alla squadra a San Siro.

    PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un cambio di nominativo.

    HOSPITALITY: da questa stagione sono disponibili nuove soluzioni per chi vuole vivere l'esperienza partita in un ambiente unico ed esclusivo.

  • INTER-ATALANTA: LE INFO PER IL SETTORE OSPITI

    Secondo quanto comunicato da FC Internazionale Milano, i biglietti del Settore ospiti per assistere a Inter-Atalanta, in programma alle 15 di sabato 14 marzo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sono a disposizione e lo saranno fino alle 19 di venerdì 13 marzo.

    Il prezzo del biglietto per il Settore ospiti (terzo anello blu) è di € 20.

    I residenti nella provincia di Bergamo potranno acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti solo se sottoscrittori di Dea Card, la Fidelity Card dell'Atalanta. I biglietti saranno acquistabili sia online su www.vivaticket.com che nei punti vendita fisici Vivaticket autorizzati.

    Per accedere al parcheggio del Settore ospiti è necessario acquistare in anticipo il ticket d'ingresso al link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events.

0