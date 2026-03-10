Dopo il derby cittadino perso contro il Milan, ci sarà un altro derby, anche se solo "lombardo" per l'Inter che vuole reagire subito in campionato e avrà l'occasione di farlo sabato 14 marzo quando affronterà l'Atalanta di Raffaele Palladino. Match che si disputerà a San Siro.

Cristian Chivu davanti ai propri tifosi vuole ritornare immediatamente alla vittoria cancellando la delusione del derby e spera in un San Siro sold out per l'occasione.

Dall'altra parte l'Atalanta arriverà a San Siro dopo aver giocato l'andata con il Bayern Monaco in Champions League e pochi giorni prima del ritorno.

Di seguito tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Atalanta.