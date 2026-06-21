Belgio-Iran 0-0, pagelle e tabellino: Lukaku imbavagliato, la classe di De Bruyne non basta, Taremi condottiero, Ngoy rovina tutto

Un altro passo falso, un altro pareggio. Il Belgio non si sblocca nemmeno contro l'Iran, si porta a casa un deludente 0-0 dopo l'1-1 dell'esordio contro l'Egitto e rinvia nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria.
Primo tempo complicato per i belgi, che devono fare i conti con un avversario agguerrito e ben organizzato. Tanto che gli asiatici andrebbero pure a segno con Taremi, sugli sviluppi di uno splendido schema su punizione, ma la rete viene in un secondo momento annullata per un leggero fuorigioco dell'ex interista.
Il Belgio stringe d'assedio l'Iran nella propria area, ma pecca sempre nell'ultimo passaggio. Di palloni davvero giocabili in area, in pratica, Lukaku non ne ha. E così è ancora Courtois a lavorare su Taremi. Lo imita il collega Beiranvand, strepitoso su una zampata ravvicinata di De Cuyper.
La svolta della gara si materializza al 66': Ngoy sbaglia clamorosamente il retropassaggio da ultimo uomo e trattiene Taremi lanciato a rete, andando incontro a un'inevitabile espulsione e lasciando il Belgio in 10 uomini.
La partita non si sblocca, il Belgio in inferiorità numerica non punge, l'Iran resiste e viene nuovamente salvato da Beiranvand (altro intervento su De Cuyper), portandosi a casa un punto preziosissimo. Per il Belgio nulla è ancora perduto. Ma così non va.