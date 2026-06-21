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Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Belgio-Iran 0-0, pagelle e tabellino: Lukaku imbavagliato, la classe di De Bruyne non basta, Taremi condottiero, Ngoy rovina tutto

Coppa del Mondo
Belgio vs Iran
Belgio
Iran

La squadra di Garcia non va oltre il pareggio senza reti contro gli iraniani, anche a causa dell'espulsione di Ngoy al 66'. Decisivo Beiranvand. Nel primo tempo goal annullato a Taremi.

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Un altro passo falso, un altro pareggio. Il Belgio non si sblocca nemmeno contro l'Iran, si porta a casa un deludente 0-0 dopo l'1-1 dell'esordio contro l'Egitto e rinvia nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria.

Primo tempo complicato per i belgi, che devono fare i conti con un avversario agguerrito e ben organizzato. Tanto che gli asiatici andrebbero pure a segno con Taremi, sugli sviluppi di uno splendido schema su punizione, ma la rete viene in un secondo momento annullata per un leggero fuorigioco dell'ex interista.

Il Belgio stringe d'assedio l'Iran nella propria area, ma pecca sempre nell'ultimo passaggio. Di palloni davvero giocabili in area, in pratica, Lukaku non ne ha. E così è ancora Courtois a lavorare su Taremi. Lo imita il collega Beiranvand, strepitoso su una zampata ravvicinata di De Cuyper.

La svolta della gara si materializza al 66': Ngoy sbaglia clamorosamente il retropassaggio da ultimo uomo e trattiene Taremi lanciato a rete, andando incontro a un'inevitabile espulsione e lasciando il Belgio in 10 uomini.

La partita non si sblocca, il Belgio in inferiorità numerica non punge, l'Iran resiste e viene nuovamente salvato da Beiranvand (altro intervento su De Cuyper), portandosi a casa un punto preziosissimo. Per il Belgio nulla è ancora perduto. Ma così non va.

  • PAGELLE BELGIO-IRAN

    Lukaku poco e mal servito: si fa ammonire subito per una carica sul portiere Beiranvand e non è mai pericoloso nell'area dell'Iran. Meglio De Bruyne, ma la sua classe si spegne nella parte finale della partita. Sciagurato Ngoy, che con la sua ingenua espulsione cambia completamente la partita. De Bruyne ci prova più volte, ma viene sempre murato dal numero uno avversario. Opaco Saelemaekers.

    L'MVP dell'Iran, ma in generale della gara, è Beiranvand: più volte bravissimo il portiere degli asiatici sugli avversari, De Cuyper in particolare. La squadra di Ghalenoei mette in campo orgoglio e organizzazione difensiva, ma il suo leader è l'ex nerazzurro Taremi, che si vede annullare un goal e chiama Courtois a una grande parata.

    BELGIO (4-2-3-1): Courtois 6.5; Meunier 5.5 (58' Castagne 6), Ngoy 4.5, Mechele 6, De Cuyper 6; Raskin 5.5 (58' Vanaken 5.5), Tielemans 6; Salemaekers 5.5 (58' Lukebakio 6.5), De Bruyne 6.5 (87' Fernandez-Pardo sv), Trossard 6; Lukaku 5 (73' Theate sv). Ct. Garcia

    IRAN (5-4-1): Beiranvand 7.5; Hardani 6 (46' Jahanbakhsh 6), Kanaani 6.5, Khalilzadeh 6.5, Nemati 6.5, Hajsafi 6.5 (66' Mohammadi 6); Rezaeian 5.5, Ghoddos 6 (79' Moghanlou sv), Ezatolahi 6 (85' Hosseinzadeh sv), Mohebi 5.5 (66' Torabi 6); Taremi 6.5. Ct. Ghalenoei

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  • TABELLINO BELGIO-IRAN

    BELGIO-IRAN 0-0

    Marcatori: -

    BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier (58' Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin (58' Vanaken), Tielemans; Salemaekers (58' Lukebakio), De Bruyne (87' Fernandez-Pardo), Trossard; Lukaku (73' Theate). Ct. Garcia

    IRAN (5-4-1): Beiranvand; Hardani (46' Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (66' Mohammadi); Rezaeian, Ghoddos (79' Moghanlou), Ezatolahi (85' Hosseinzadeh), Mohebi (66' Torabi); Taremi. Ct. Ghalenoei

    Arbitro: Herrera (Argentina)

    Ammoniti: Lukaku, Ezatolahi

    Espulsi: Ngoy al 66'

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