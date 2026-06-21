Belgio-Iran 0-0, pagelle e tabellino: Lukaku imbavagliato, la classe di De Bruyne non basta, Taremi condottiero, Ngoy rovina tutto

Lukaku poco e mal servito: si fa ammonire subito per una carica sul portiere Beiranvand e non è mai pericoloso nell'area dell'Iran. Meglio De Bruyne, ma la sua classe si spegne nella parte finale della partita. Sciagurato Ngoy, che con la sua ingenua espulsione cambia completamente la partita. De Bruyne ci prova più volte, ma viene sempre murato dal numero uno avversario. Opaco Saelemaekers.

L'MVP dell'Iran, ma in generale della gara, è Beiranvand: più volte bravissimo il portiere degli asiatici sugli avversari, De Cuyper in particolare. La squadra di Ghalenoei mette in campo orgoglio e organizzazione difensiva, ma il suo leader è l'ex nerazzurro Taremi, che si vede annullare un goal e chiama Courtois a una grande parata.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois 6.5; Meunier 5.5 (58' Castagne 6), Ngoy 4.5, Mechele 6, De Cuyper 6; Raskin 5.5 (58' Vanaken 5.5), Tielemans 6; Salemaekers 5.5 (58' Lukebakio 6.5), De Bruyne 6.5 (87' Fernandez-Pardo sv), Trossard 6; Lukaku 5 (73' Theate sv). Ct. Garcia

IRAN (5-4-1): Beiranvand 7.5; Hardani 6 (46' Jahanbakhsh 6), Kanaani 6.5, Khalilzadeh 6.5, Nemati 6.5, Hajsafi 6.5 (66' Mohammadi 6); Rezaeian 5.5, Ghoddos 6 (79' Moghanlou sv), Ezatolahi 6 (85' Hosseinzadeh sv), Mohebi 5.5 (66' Torabi 6); Taremi 6.5. Ct. Ghalenoei