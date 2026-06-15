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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Belgio-Egitto 1-1, pagelle e tabellino: Lukaku subito decisivo, De Bruyne e Salah ispirati, male De Ketelaere

Coppa del Mondo
Belgio vs Egitto
Belgio
Egitto

L'Egitto parte bene e trova il vantaggio con un bellissimo tiro di Ashour, servito da Salah. Nel secondo tempo meglio il Belgio che pareggia grazie ad un'autorete con lo zampino di Lukaku, appena entrato.

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L'Egitto gioca meglio il primo tempo, Belgio più pericoloso nel secondo: alla fine è 1-1 nella prima giornata del Gruppo G dei Mondiali.

La Nazionale di Rudi Garcia prova a fare la partita ma l'Egitto passa prima del ventesimo minuto con il tiro dalla distanza di Ashour che, ben servito da Salah, sorprende Courtois.

I Diavoli Rossi subiscono il colpo e faticano a rendersi pericolosi anche perché De Ketelaere, schierato da falso 9, è completamente inoffensivo mentre De Bruyne si vede all'inizio con un tiro che termina fuori di poco. La migliore occasione capita a Doku che però calcia altissimo da ottima posizione.

Nella ripresa è proprio De Bruyne a colpire un palo su punizione conquistata da Doku mentre per l'Egitto il più vivace è Marmoush. Decisivo però è l'ingresso di Lukaku che mette subito lo zampino nel pareggio del Belgio causato dall'autorete di Hany. Il Belgio a quel punto cerca addirittura la vittoria ma il risultato non cambia più.

  • PAGELLE BELGIO-EGITTO

    Courtois (5.5) meno preciso del solito, Castagne (5) soffre troppo, De Bruyne (7) è ispirato, Doku (6.5) sempre acceso, De Ketelaere (5) il peggiore, Lukaku (6.5) entra benissimo.

    Hany (5) sfortunato, Salah (6.5) versione assist-man, Ashour (7) segna un goal bellissimo, Marmoush (6.5) ci prova in ogni modo.


    BELGIO (4-2-3-1): Courtois 5.5; Meunier 5.5, Ngoy 5.5, Mechele 6.5, Castagne 5 (56' De Cuyper 5.5); Onana 5.5 (56' Raskin 6), Tielemans 6; Trossard 5.5, De Bruyne 7 (86' Vanaken sv), Doku 6.5 (86' Fernandez-Pardo sv); De Ketelaere 5 (66' Lukaku 6.5). All. Garcia

    EGITTO (4-2-3-1): Shoubir 6; Hany 5, Ibrahim 6, Attia 6, El Fotouh 6 (89 Afez sv); Lashin, Fathy 6.5 (88' Adel sv); Salah 6.5 (76' Abdelkarim 6), Ashour 7 (71' Rabia 6), Zico 6 (76' Zizo 6); Marmoush 6.5. All. Hassan

    • Pubblicità

  • TABELLINO BELGIO-EGITTO

    BELGIO-EGITTO 1-1

    Marcatori: 19' Ashour, 66' aut.Hany

    BELGIO (4-2-3-1): Courtois 5.5; Meunier 5.5, Ngoy 5.5, Mechele 6.5, Castagne 5 (56' De Cuyper 5.5); Onana 5.5 (56' Raskin 6), Tielemans 6; Trossard 5.5, De Bruyne 7 (86' Vanaken sv), Doku 6.5 (86' Fernandez-Pardo sv); De Ketelaere 5 (66' Lukaku 6.5). All. Garcia

    EGITTO (4-2-3-1): Shoubir 6; Hany 5, Ibrahim 6, Attia 6, El Fotouh 6 (89 Afez sv); Lashin, Fathy 6.5 (88' Adel sv); Salah 6.5 (76' Abdelkarim 6), Ashour 7 (71' Rabia 6), Zico 6 (76' Zizo 6); Marmoush 6.5. All. Hassan

    Arbitro: Abbatti (Brasile)

    Ammoniti: El Fotouh, Castagne, Ateya, De Cuyper

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