Belgio-Egitto 1-1, pagelle e tabellino: Lukaku subito decisivo, De Bruyne e Salah ispirati, male De Ketelaere

L'Egitto gioca meglio il primo tempo, Belgio più pericoloso nel secondo: alla fine è 1-1 nella prima giornata del Gruppo G dei Mondiali.

La Nazionale di Rudi Garcia prova a fare la partita ma l'Egitto passa prima del ventesimo minuto con il tiro dalla distanza di Ashour che, ben servito da Salah, sorprende Courtois.

I Diavoli Rossi subiscono il colpo e faticano a rendersi pericolosi anche perché De Ketelaere, schierato da falso 9, è completamente inoffensivo mentre De Bruyne si vede all'inizio con un tiro che termina fuori di poco. La migliore occasione capita a Doku che però calcia altissimo da ottima posizione.

Nella ripresa è proprio De Bruyne a colpire un palo su punizione conquistata da Doku mentre per l'Egitto il più vivace è Marmoush. Decisivo però è l'ingresso di Lukaku che mette subito lo zampino nel pareggio del Belgio causato dall'autorete di Hany. Il Belgio a quel punto cerca addirittura la vittoria ma il risultato non cambia più.