Bartesaghi recuperato per Milan-Inter, chi gioca titolare tra lui ed Estupinan nel derby?

Si avvicina sempre di più il derby Milan-Inter, che può rappresentare per i nerazzurri la partita verso lo scudetto mentre per la squadra di Massimiliano Allegri l'occasione di riaprire il campionato.
Il tecnico rossonero però ha ricevuto buone notizie dall'ultimo allenamento, ovvero il recupero di Davide Bartesaghi che si era fermato per un piccolo problema fisico accusato nell'ultima partita contro la Cremonese.
Il Milan quindi potrà affrontare la sfida con l'Inter con la possibilità di scegliere chi schierare sulla fascia sinistra. Cosa filtra sulla decisione a due giorni dalla partita.