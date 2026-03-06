Goal.com
Andrea Ajello

Bartesaghi recuperato per Milan-Inter, chi gioca titolare tra lui ed Estupinan nel derby?

Il Milan recupera Bartesaghi a due giorni dal derby: Allegri potrà scegliere tra il laterale italiano ed Estupinan.

Si avvicina sempre di più il derby Milan-Inter, che può rappresentare per i nerazzurri la partita verso lo scudetto mentre per la squadra di Massimiliano Allegri l'occasione di riaprire il campionato.

Il tecnico rossonero però ha ricevuto buone notizie dall'ultimo allenamento, ovvero il recupero di Davide Bartesaghi che si era fermato per un piccolo problema fisico accusato nell'ultima partita contro la Cremonese.

Il Milan quindi potrà affrontare la sfida con l'Inter con la possibilità di scegliere chi schierare sulla fascia sinistra. Cosa filtra sulla decisione a due giorni dalla partita. 

  • BARTESAGHI IN GRUPPO

    Dopo aver lavorato a parte fino alla giornata di giovedì, Bartesaghi oggi, all'antivigilia del derby è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. 

    Il giovane rossonero quindi è recuperato per l'Inter e sarà a disposizione di Allegri. Lo stop di fatto è stato solo di pochissimi giorni; un piccolo affaticamento muscolare che non lo costringerà a saltare il big match. 

  • BARTESAGHI TITOLARE O IN PANCHINA CON L'INTER?

    Allegri ha ritrovato Bartesaghi in gruppo a due giorni da Milan-Inter; scontata quindi la convocazione ma non solo. Considerando che si è fermato solo pochi giorni, il classe 2005 non ha bisogno di recuperare la condizione fisica.

    Bartesaghi può essere pronto quindi per partire titolare sulla corsia di sinistra. Allegri valuterà il giocatore anche nell'allenamento di rifinitura ma aumentano le chance di vedere l'italiano in campo dall'inizio. 

  • ESTUPINAN VERSO LA PANCHINA

    Il rientro immediato di Bartesaghi interessa direttamente Estupinan; l'esterno ecuadoriano infatti sarebbe stato il giocatore che avrebbe sostituito il compagno essendo l'alternativa sulla fascia sinistra che Allegri ha a disposizione.

    Ancora l'ex Villarreal spera di conquistare una maglia da titolare ma è sfavorito nel ballottaggio e viaggia verso l'esclusione. 

  • L'ALTRA SOLUZIONE: BARTESAGHI IN DIFESA

    Esisterebbe anche un'altra soluzione per il tecnico, ovvero la presenza in contemporanea di Bartesaghi ed Estupinan, come è accaduto a Parma. In quel caso, Bartesaghi fu impiegato nei tre di difesa, più arretrato quindi.

    Opzione comunque questa secondaria e difficile che si possa rivedere nel derby nonostante l'assenza in difesa di Matteo Gabbia. Allrgri dovrebbe optare per De Winter con Tomori e Pavlovic a completare il reparto. 

