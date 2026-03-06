Bartesaghi recuperato per Milan-Inter, chi gioca titolare tra lui ed Estupinan nel derby?

Dopo aver lavorato a parte fino alla giornata di giovedì, Bartesaghi oggi, all'antivigilia del derby è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

Il giovane rossonero quindi è recuperato per l'Inter e sarà a disposizione di Allegri. Lo stop di fatto è stato solo di pochissimi giorni; un piccolo affaticamento muscolare che non lo costringerà a saltare il big match.