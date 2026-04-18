Barella è tornato dominante: dalla delusione mondiale alla rinascita con l'Inter che vede lo Scudetto

Quel sorriso mancava da troppo tempo, nascosto ulteriormente dal k.o. bosniaco che ha infranto le ultime speranze di volare ai Mondiali: Nicolò Barella è ufficialmente tornato a brillare, trascinatore e leader di un'Inter sempre più vicina allo Scudetto.
Anche contro il suo ex Cagliari il centrocampista sardo ha dettato legge, trovando la via della rete e regalando giocate d'alta scuola: come quella offerta nel primo tempo ai danni di Sebastiano Esposito, accolta dal 'Meazza' con degli applausi meritati.
Tanta qualità abbinata a una concretezza che sembrava smarrita: il tutto per il bene dell'Inter che vede avvicinarsi la linea del traguardo, distante appena sette punti.