Barella è tornato dominante: dalla delusione mondiale alla rinascita con l'Inter che vede lo Scudetto

Nelle ultime tre gare di campionato la stella di Barella è tornata a brillare come mai era accaduto in questa stagione: una settimana fa a Como era stato capace di mettere a referto due assist, il secondo dei quali con la 'gentile' collaborazione di Kempf.

Contro la Roma, la sera di Pasqua, aveva rotto il digiuno realizzativo con la rete del momentaneo 5-1: azione molto simile a quella della marcatura di ieri, tagliando a fette l'imbambolata retroguardia di Gasperini.

Anche nelle ultime due gare di marzo, prima della sosta, aveva trovato il modo di contribuire: suo l'assist per Esposito contro l'Atalanta, così come era stato sempre Barella a servire il giovane attaccante al 'Franchi' di Firenze con un cross ben calibrato (anche se in quest'ultimo caso era poi arrivato l'errore precedente al goal del pari di Ndour).