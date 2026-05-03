Barella non ha mai avuto dubbi sulle priorità dell'Inter: "Lo Scudetto era il nostro obiettivo"

L'Inter ha vinto lo Scudetto 2026, il terzo degli ultimi anni dopo quello conquistato nel 2024 e nel 2021. Un tris di trionfi condiviso da giocatori come Lautaro, Darmian, De Vrij, Bastoni e naturalmente Nicolò Barella, perno del centrocampo che durante questa annata ha subito alcune critiche per le sue prestazioni, praticamente una novità per uno dei giocatori più importanti Seire A.
Rialzatosi in questo finale di stagione, Barella è riuscito a riprendersi il centrocampo, rientrando nel cuore di quei tifosi che non avevano certo applaudito il giocatore sardo indipendentemente dall'operato sul terreno di gioco.
"Contenti? Direi…" ha affermato Barella ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Parma che ha portato il ventunesimo Scudetto. "Questo era il nostro obiettivo, ne avevamo altri ma qualcosa puoi lasciare per strada".