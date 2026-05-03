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Barella Chivu Inter Parma Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Barella non ha mai avuto dubbi sulle priorità dell'Inter: "Lo Scudetto era il nostro obiettivo"

Serie A
M. Thuram
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
N. Barella

L'Inter Campione d'italia, per Barella la conquista del campionato è sempre stata la priorità: "Ne avevamo altri ma qualcosa puoi lasciare per strada". Thuram lo elogia: "Il migliore al mondo, non capivo perchè veniva messo in discussione".

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L'Inter ha vinto lo Scudetto 2026, il terzo degli ultimi anni dopo quello conquistato nel 2024 e nel 2021. Un tris di trionfi condiviso da giocatori come Lautaro, Darmian, De Vrij, Bastoni e naturalmente Nicolò Barella, perno del centrocampo che durante questa annata ha subito alcune critiche per le sue prestazioni, praticamente una novità per uno dei giocatori più importanti Seire A.

Rialzatosi in questo finale di stagione, Barella è riuscito a riprendersi il centrocampo, rientrando nel cuore di quei tifosi che non avevano certo applaudito il giocatore sardo indipendentemente dall'operato sul terreno di gioco.

"Contenti? Direi…" ha affermato Barella ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Parma che ha portato il ventunesimo Scudetto. "Questo era il nostro obiettivo, ne avevamo altri ma qualcosa puoi lasciare per strada".

  • L'ELOGIO DI THURAM

    Nell'intervista di fine gara al fianco di Barella era presente anche Thuram, autore del primo goal contro i gialloblù. L'attaccante francese non ha perso occasione per elogiare il compagno e domandarsi il perchè delle critiche piovute sull'ex Cagliari:

    "Barella è il miglior calciatore al mondo, sa fare tantissime cose e ha aiutato l’Inter e la Nazionale" ha assicurato Thuram. "Per me è il migliore in Italia, non capivo quando veniva messo in discussione ma capita".

    Da canto suo Barella non è certo rimasto a rimuginare su quel periodo:

    "Questo è il calcio e anche la vita, i momenti difficili si attraversano. Come l’anno scorso quando siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto niente. Però nel calcio bisogna sempre rialzarsi".

    "Ringrazio compagni e staff che mi hanno sempre aiutato con una buona parola nei momenti difficili, cerco di dare sempre tutto quello che ho".

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