Barella non ha mai avuto dubbi sulle priorità dell'Inter: "Lo Scudetto era il nostro obiettivo"

Nell'intervista di fine gara al fianco di Barella era presente anche Thuram, autore del primo goal contro i gialloblù. L'attaccante francese non ha perso occasione per elogiare il compagno e domandarsi il perchè delle critiche piovute sull'ex Cagliari:

"Barella è il miglior calciatore al mondo, sa fare tantissime cose e ha aiutato l’Inter e la Nazionale" ha assicurato Thuram. "Per me è il migliore in Italia, non capivo quando veniva messo in discussione ma capita".

Da canto suo Barella non è certo rimasto a rimuginare su quel periodo:

"Questo è il calcio e anche la vita, i momenti difficili si attraversano. Come l’anno scorso quando siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto niente. Però nel calcio bisogna sempre rialzarsi".

"Ringrazio compagni e staff che mi hanno sempre aiutato con una buona parola nei momenti difficili, cerco di dare sempre tutto quello che ho".