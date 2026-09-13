"Una bandierina", cosa è successo con de Roon e il botta e risposta tra Gasperini e i tifosi dell'Atalanta

Come ricostruito da La Repubblica, l'addio di de Roon affonda lì, effettivamente, le sue radici. Via Raffaele Palladino, arriva Maurizio Sarri, e qualcosa cambia.
Cambiano le gerarchie in mezzo al campo e la permanenza di Ederson, dopo il fallimento del suo trasferimento al Manchester United, e la volontà dell'ex tecnico della Lazio di puntare su Gianluca Gaetano in mediana, portano de Roon a essere un sostituto, anche meno. Tant'è che, come ricostruisce La Repubblica, l'olandese viene inserito nell'ipotetico scambio con il Bologna per Jonathan Rowe.
Non una mossa apprezzatissima, come del resto l'arrivo di Franck Kessié: e de Roon chiede la risoluzione del contratto. Qui entra in gioco Gian Piero Gasperini, che nella notte tra il 28 e il 29 agosto chiede all'olandese di trasferirsi alla Roma.
A Bergamo i tifosi provano a convincere de Roon a rimanere con alcuni striscioni: "Marten: se sono solo voci meglio così. Per noi il tuo futuro non può essere lontano da qui", recita uno di questi.
Ma non c'è nulla da fare: l'olandese lascia l'Atalanta, anche grazie al via libera di Antonio e Luca Percassi, che vanno oltre le ruggini con Gasperini e autorizzano il trasferimento del centrocampista ai giallorossi. I tifosi dell'Atalanta non l'hanno presa benissimo, come si evince dalla polemica in occasione della sfida contro il Cagliari, e Gasperini ha risposto pubblicamente.