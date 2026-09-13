"Una bandierina", cosa è successo con de Roon e il botta e risposta tra Gasperini e i tifosi dell'Atalanta

Alla vigilia della sfida contro il Torino, l'allenatore della Roma ha voluto prende

"Dello striscione parleremo oggi, ma non è quello il punto. De Roon è stato per tanti anni, e proprio per quello è stato messo quello striscione, un giocatore che ha portato in alto i nomi dell'Atalanta, della città di Bergamo. Ha fatto qualcosa di straordinario non solo in Italia, in Europa e nel Mondo. Adesso è qui da noi e per noi è una fortuna. Lui come Balerdi sarà un altro giocatore di grande spessore una volta trovata la condizione migliore e di grande personalità. Purtroppo per lui non è stata una scelta sua: a un certo punto non rientrava giustificatamente nei piani dell'Atalanta e cosa doveva fare? La scarpa vecchia dentro a uno sgabuzzino e non doveva giocare per altre società?", ha affermato Gasperini su de Roon.

"Io sono molto contento che sia qua e il contributo che darà da noi sarà importantissimo. Niente toglie a tutto quello che ha fatto nella sua carriera: lui non è una bandierina, lui è uno striscione a tutta curva per quella società e quella città", ha concluso Gasperini, rispondendo ai tifosi dell'Atalanta. Ma la frattura tra l'olandese e la Dea sembra essere profonda. Nonostante il passato. Nonostante tutto.