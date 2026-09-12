Piero Ausilio è pronto a ripartire da una nuova avventura dopo la conclusione della sua lunga storia tra le fila dell'Inter. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, l'ex direttore sportivo della formazione nerazzurra è in trattativa avanzata col Tottenham per raggiungere un altro italiano come l'allenatore Roberto De Zerbi in Premier League.
Ausilio trova subito squadra: dall'Inter alla Premier League, trattativa avanzata con il Tottenham di De Zerbi
SVOLTA ENTRO NATALE
I contatti tra le parti sono iniziati subito dopo l'interruzione consensuale del rapporto contrattuale con l'Inter, che durava da 28 anni (di cui 14 nelle vesti di direttore sportivo) e sono proseguiti anche in questi ultimi giorni. Sempre secondo Matteo Moretto, le contrattazioni dovrebbero portare ad una svolta entro Natale, quando Piero Ausilio sarebbe pronto ad assumere l'incarico di responsabile dell'area tecnica del Tottenham. Che ha scelto dunque, dopo la parentesi di Fabio Paratici (da luglio 2021 a febbraio 2026, inframmezzata dal periodo di squalifica da gennaio 2023 a ottobre 2025), un altro dirigente proveniente dal nostro Paese.
IL RAPPORTO TRA AUSILIO E DE ZERBI
A Londra Ausilio troverà dunque un allenatore come Roberto De Zerbi, al quale è legato da un rapporto di grande stima, tanto che in più momenti della storia recente – sia prima che dopo l'avvento di Simone Inzaghi – l'Inter aveva preso in considerazione la candidatura dell'allenatore bresciano. De Zerbi era stato contattato da Ausilio sia dopo le ottime stagioni vissute alla guida del Sassuolo (dal 2018 al 2021) sia quando si trovava ancora sulla panchina del Marsiglia. Allena il Tottenham dal 31 marzo scorso e, dopo aver salvato nelle ultime giornate gli Spurs dalla retrocessione, non ha cominciato al meglio questa stagione, perdendo le prime due gare di Premier League contro Brentford e Newcastle e pareggiando quella successiva col Nottingham Forest.
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