Ausilio trova subito squadra: dall'Inter alla Premier League, trattativa avanzata con il Tottenham di De Zerbi

A Londra Ausilio troverà dunque un allenatore come Roberto De Zerbi, al quale è legato da un rapporto di grande stima, tanto che in più momenti della storia recente – sia prima che dopo l'avvento di Simone Inzaghi – l'Inter aveva preso in considerazione la candidatura dell'allenatore bresciano. De Zerbi era stato contattato da Ausilio sia dopo le ottime stagioni vissute alla guida del Sassuolo (dal 2018 al 2021) sia quando si trovava ancora sulla panchina del Marsiglia. Allena il Tottenham dal 31 marzo scorso e, dopo aver salvato nelle ultime giornate gli Spurs dalla retrocessione, non ha cominciato al meglio questa stagione, perdendo le prime due gare di Premier League contro Brentford e Newcastle e pareggiando quella successiva col Nottingham Forest.