Ausilio lascia l'Inter? Le indiscrezioni, cosa sta succedendo e quando scade il contratto

Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, tramite il suo profilo Instagram, Piero Ausilio avrebbe già comunicato all'Inter la volontà di non proseguire il rapporto nella prossima stagione.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e non c'è l'intenzione di rinnovarlo. L'Inter, come detto, sarebbe già stata informata e non c'è stata, almeno fino ad oggi, una contromossa per trattenerlo.

L'avventura di Piero Ausilio con l'Inter potrebbe dunque chiudersi dopo 28 anni al termine di questa stagione.