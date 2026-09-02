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AusilioGetty Images
Marco Trombetta

Ausilio lascia l'Inter? Le indiscrezioni, cosa sta succedendo e quando scade il contratto

Serie A
Inter

Piero Ausilio è pronto a lasciare l'Inter: questa la notizia, piuttosto clamorosa, riportata dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

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Dopo 28 lunghissimi anni vissuti in nerazzurro, Piero Ausilio sarebbe pronto a lasciare l'Inter.

Questa la grande indiscrezioni che scuote il mondo interista. Una decisione che, qualora venisse confermata, porterebbe alla fine di un ciclo e a una svolta radicale all'interno della dirigenza dell'Inter.

  • AUSILIO IN SCADENZA, SARA' ADDIO?

    Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, tramite il suo profilo Instagram, Piero Ausilio avrebbe già comunicato all'Inter la volontà di non proseguire il rapporto nella prossima stagione.

    Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e non c'è l'intenzione di rinnovarlo. L'Inter, come detto, sarebbe già stata informata e non c'è stata, almeno fino ad oggi, una contromossa per trattenerlo.

    L'avventura di Piero Ausilio con l'Inter potrebbe dunque chiudersi dopo 28 anni al termine di questa stagione.

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  • IL PERCORSO DI AUSILIO ALL'INTER

    Ausilio entra nei quadri dirigenziali dell'Inter nel 1998, inizialmente come segretario del settore giovanile.

    Negli anni successivi diventa la figura di riferimento del vivaio nerazzurro e nel 2009 segue per la prima volta la squadra come dirigente accompagnatore in Champions.

    Nel 2010 viene nominato direttore sportivo, diventando anno dopo anno uno degli uomini cardine della crescita dell'Inter, specialmente dopo l'arrivo di Beppe Marotta, con cui ha formato un sodalizio vincente che ha portato alla vittoria di due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe.

    Nel 2024 viene anche eletto Best Sporting Director dell'anno ai Globe Soccer Awards.

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  • I COLPI DI AUSILIO ALL'INTER

    Il lavoro gestionale e sul calciomercato di Ausilio all'Inter è stato tra i migliori a livello mondiale negli ultimi anni.

    Si va dai colpi Brozovic e Kovavic a capolavori assoluti, in termini di plusvalenze, come Hakimi, Onana e Lukaku o colpi a zero di altissimo livello come Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan.

    Senza dimenticare Bastoni e il colpo più importante di tutti, Lautaro Martinez, diventato capitano e leader assoluto dei nerazzurri.


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  • DOVE PUO' ANDARE AUSILIO

    Considerando che il contratto è in scadenza a giugno, c'è anche la possibilità che Ausilio possa lasciare l'Inter già a gennaio, scrive sempre Zazzaroni.

    Ma dove potrebbe andare Ausilio? Difficile ipotizzarlo adesso, ma parliamo comunque di uno, se non del migliore direttore sportivo italiano e ci sarà la gara per offrirgli un contratto, non soltanto in Serie A ma anche tra i top club europei.

    E chissà che, dopo 28 anni all'Inter, nella testa di Ausilio non ci sia proprio la volontà di provare un'esperienza all'estero.

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