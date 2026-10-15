Attenta Atalanta, non sarà la solita Conference: dal Brighton al Monaco, ecco perchè è l’edizione più competitiva di sempre

Quella 2026/27 si profila come l’edizione di Conference più competitiva della storia. Sì, perchè il livello dei club presenti è evidentemente più alto: ci saranno il Brighton, oggi terzo in Premier dietro City e Arsenal, il Friburgo, attuale capolista di Bundesliga e finalista dell’ultima Europa League, ma anche piazze nobili come Monaco, Ajax, Braga, senza dimenticare Getafe, Copenaghen e Gent. La presenza di organici abituati ai ritmi delle grandi coppe alza l'asticella della competizione, garantendo un livello tattico e agonistico di primo piano fin dalla prima giornata.



