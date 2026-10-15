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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Attenta Atalanta, non sarà la solita Conference: dal Brighton al Monaco, ecco perchè è l’edizione più competitiva di sempre

Conference League
Atalanta

Al via la sesta edizione del torneo: formazioni top, le date chiave e la corsa verso la finale del Beşiktaş Stadium. La Dea fra le favorite, a caccia del secondo trionfo europeo: ma non sarà facile.

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La UEFA Conference League 2026/27 prende ufficialmente il via con la sua sesta edizione, confermando il format a girone unico a 36 squadre entrato a regime nelle ultime stagioni. Nata per offrire spazio alle realtà emergenti del calcio europeo, la terza competizione continentale si è ormai consolidata come un torneo dinamico, imprevedibile e spettacolare, capace di garantire confronti inediti e sfide ad alta intensità fin dai primi turni della fase di campionato. Quest’anno, dopo diverse stagioni in cui era la Fiorentina a partecipare per la nostra Serie A, toccherà all’Atalanta di Maurizio Sarri giocarla.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-NIJMEGENAFP

    LIVELLO ALTISSIMO: L’EDIZIONE PIÙ COMPETITIVA DI SEMPRE

    Quella 2026/27 si profila come l’edizione di Conference più competitiva della storia. Sì, perchè il livello dei club presenti è evidentemente più alto: ci saranno il Brighton, oggi terzo in Premier dietro City e Arsenal, il Friburgo, attuale capolista di Bundesliga e finalista dell’ultima Europa League, ma anche piazze nobili come Monaco, Ajax, Braga, senza dimenticare Getafe, Copenaghen e Gent. La presenza di organici abituati ai ritmi delle grandi coppe alza l'asticella della competizione, garantendo un livello tattico e agonistico di primo piano fin dalla prima giornata.


  • Atalanta BC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Europa League Final 2023/24Getty Images Sport

    L’ATALANTA PER RIFARE LA STORIA

    L’Atalanta è una delle favorite assolute del torneo. Dopo la conquista dell’Europa League nel 2024, la Dea punta a ripetersi e a conquistare il secondo titolo continentale in pochi anni, sfruttando anche l’esperienza maturata nelle ultime stagioni sempre trascorse disputando le competizioni europee. 

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  • Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    IL CALENDARIO E LA SEDE DELLA FINALE

    La fase di campionato prende il via il 15 ottobre 2026 e si snoderà attraverso 6 giornate fino al 17 dicembre 2026. Come per quanto accade in Champions ed Europa League, le prime 8 classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9° al 24° posto si affronteranno negli spareggi ad eliminazione diretta previsti a febbraio 2027. La fase finale condurrà fino all'atto conclusivo della competizione: l'atto finale per il titolo si giocherà il 2 giugno 2027 nello splendido scenario del Beşiktaş Stadium (Vodafone Arena) di Istanbul, in Turchia.

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  • Jose Mourinho Roma Conference League 2022Getty Images

    L’ALBO D’ORO: DOPO LA ROMA TANTA PREMIER LEAGUE

    Inaugurata nella stagione 2021/22, che vide lo storico trionfo della Roma di Mourinho, la Conference ha visto molto spesso poi vincere il trofeo da club di Premier League. È toccato al West Ham nel 2023, all’Olympiakos nel 2024, al Chelsea nel 2025 e l’anno scorso al Crystal Palace. Solo sfiorato, invece, il successo per la Fiorentina, finalista in due edizioni. 


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