Atta e Simeone sono in panchina? Perché non giocano Fiorentina-Torino

Zero punti in due, zero soddisfazioni un avvio di campionato pessimo. Ma almeno una tra Fiorentina e Torino, di fronte nell'anticipo delle 15 al Franchi, muoverà finalmente la classifica.
La squadra di Fabio Grosso e quella di Ignazio Abate dovranno però farlo con un'assenza importante a testa: nei 22 di partenza di Fiorentina e Torino non compaiono infatti i nomi di Arthur Atta da una parte e di Giovanni Simeone dall'altra.
Perché Atta e Simeone non giocano titolari Fiorentina-Torino? Sono in panchina? La motivazione della doppia assenza.
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