Atta e Simeone sono in panchina? Perché non giocano Fiorentina-Torino

L'assenza di Atta dalla formazione di partenza della Fiorentina era stata messa in preventivo già alla vigilia della partita. Lo stesso Grosso, in conferenza stampa, aveva spiegato come l'ex giocatore dell'Udinese fosse alle prese con problema fisico.

"Abbiamo avuto dei piccoli problemi - ha rivelato l'ex allenatore del Sassuolo alla vigilia della gara - Dodô e Atta hanno avuto dei piccoli fastidi e non sono sempre stati con noi. Vediamo oggi se saranno in gruppo".

Alla fine Atta, come Dodo, è stato convocato ma inizialmente va solo in panchina. In caso di necessità, e se Grosso deciderà in tal senso, il francese potrà fare il proprio ingresso in campo durante il corso della partita.