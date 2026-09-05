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Atta Simeone Fiorentina TorinoGetty Images
Stefano Silvestri

Atta e Simeone sono in panchina? Perché non giocano Fiorentina-Torino

Serie A
Fiorentina vs Torino
Fiorentina
Torino
A. Atta
G. Simeone

Un'assenza importante a testa per Fiorentina e Torino, una di fronte all'altra nel primo anticipo del sabato: Atta e Simeone non fanno parte degli undici di partenza di Grosso e Abate.

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Zero punti in due, zero soddisfazioni un avvio di campionato pessimo. Ma almeno una tra Fiorentina e Torino, di fronte nell'anticipo delle 15 al Franchi, muoverà finalmente la classifica.

La squadra di Fabio Grosso e quella di Ignazio Abate dovranno però farlo con un'assenza importante a testa: nei 22 di partenza di Fiorentina e Torino non compaiono infatti i nomi di Arthur Atta da una parte e di Giovanni Simeone dall'altra.

Perché Atta e Simeone non giocano titolari Fiorentina-Torino? Sono in panchina? La motivazione della doppia assenza.


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  • LE FORMAZIONI DI FIORENTINA-TORINO

    Queste, intanto, sono le formazioni ufficiali diramate da Fiorentina e Torino un'ora circa prima dell'inizio della partita:

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Grosso

    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comert, Comuzzo; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams. All. Abate

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  • PERCHÉ ATTA NON GIOCA FIORENTINA-TORINO

    L'assenza di Atta dalla formazione di partenza della Fiorentina era stata messa in preventivo già alla vigilia della partita. Lo stesso Grosso, in conferenza stampa, aveva spiegato come l'ex giocatore dell'Udinese fosse alle prese con problema fisico.

    "Abbiamo avuto dei piccoli problemi - ha rivelato l'ex allenatore del Sassuolo alla vigilia della gara - Dodô e Atta hanno avuto dei piccoli fastidi e non sono sempre stati con noi. Vediamo oggi se saranno in gruppo".

    Alla fine Atta, come Dodo, è stato convocato ma inizialmente va solo in panchina. In caso di necessità, e se Grosso deciderà in tal senso, il francese potrà fare il proprio ingresso in campo durante il corso della partita.

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  • PERCHÉ SIMEONE NON GIOCA FIORENTINA-TORINO

    Un po' più sorprendente è l'assenza dal primo minuto di Simeone, che Abate alla vigilia aveva definito "importante, ha la mia massima fiducia", aggiungendo però che "la squadra può servirlo meglio e lui può fare di più".

    Simeone paga il cambio di modulo dell'ex allenatore della Juve Stabia: dal 3-4-1-2 (o 3-4-2-1) al 3-5-2. Decisivo il ritorno proprio dalla Fiorentina di Rolando Mandragora, subito titolare in mezzo al campo.

    Il Cholito, titolare nelle prime due partite di campionato, si è così ritrovato in ballottaggio con Ché Adams e alla fine l'ha perso: lo scozzese sarà inizialmente in campo, l'argentino potrà dargli o il cambio o manforte nel corso della gara.

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