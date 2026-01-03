Pubblicità
Scalvini Atalanta RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Atalanta-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Scalvini decisivo, l'ex Gasperini non ha risposte dagli attaccanti

Il ritorno del Gasp a Bergamo è amaro: una rete di Scalvini regala all'Atalanta un successo preziosissimo. La Dea fa un balzo in classifica, giallorossi raggiunti dalla Juventus.

Nella notte del ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini, l'Atalanta ha la meglio sulla Roma e compie un bel passo in avanti in classifica: alla New Balance Arena finisce 1-0 per i nerazzurri.

Primo tempo pieno zeppo di cose da raccontare, a partire dal goal del vantaggio di Scalvini, arrivato sugli sviluppi di un cross dalla bandierina di Zalewski: Svilar protesta per un presunto fallo del centrale, che però non viene ravvisato né dall'arbitro Fabbri né dal VAR.

Scamacca si vede annullare il raddoppio di testa per un suo precedente fuorigioco, nonostante le proteste dei giocatori dell'Atalanta e di Palladino. E così si va al riposo solo sull'1-0, nonostante clamorose occasioni sprecate da Ferguson dopo pochi minuti e da Zalewski dalla parte opposta.

Ripresa equilibrata, con la Roma che ci prova e l'Atalanta pericolosa in ripartenza. 

In classifica l'Atalanta si porta momentaneamente all'ottavo posto, a quota 25, davanti alla Lazio. La Roma invece non approfitta del passo falso della Juventus contro il Lecce, facendosi raggiungere dai bianconeri in quarta posizione.

  • PAGELLE ATALANTA

    Djimsiti evita sulla linea un goal di Ferguson e poi chiude miracolosamente anche su Dybala: provvidenziale. Scalvini decisivo, ottima partita di Bernasconi e Zalewski, Scamacca si vede annullare una rete. Si sono viste invece versioni migliori di De Ketelaere.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 7 (60' Hien 6), Djimsiti 7, Kolasinac s.v. (26' Ahanor 6); Zappacosta 6, De Roon 6, Ederson 5,5 (72' Maldini 6), Bernasconi 6,5; De Ketelaere 5,5, Zalewski 6,5 (60' Musah 6); Scamacca 6,5 (72' Krstovic 6). All. Palladino

  • PAGELLE ROMA

    La Roma soffre tantissimo in difesa, specialmente con Ziolkowski (sostituito all'intervallo) ed Hermoso. Molto male anche Rensch, opaco Koné così come gli attaccanti, Ferguson in primis. Neppure l'ingresso di Dovbyk cambia particolarmente il corso delle cose. E Svilar è tutt'altro che perfetto sul goal di Scalvini.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 5; Mancini 6, Ziolkowski 5 (46' Wesley 5,5), Hermoso 5; Celik 5,5, Cristante 6, Koné 5 (83' Pisilli s.v.), Rensch 4,5 (60' Tsimikas 6); Soulé 5,5 (66' El Shaarawy 5,5), Dybala 5; Ferguson 5 (60' Dovbyk 5,5). All. Gasperini

  • TABELLINO ATALANTA-ROMA

    Marcatori: 12' Scalvini

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (60' Hien), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson (72' Maldini), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (60' Musah); Scamacca (72' Krstovic). All. Palladino

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski (46' Wesley), Hermoso, Celik, Cristante, Koné (83' Pisilli), Rensch (60' Tsimikas); Soulé (66' El Shaarawy), Dybala; Ferguson (60' Dovbyk). All. Gasperini

    Arbitro: Michael Fabbri

    Ammoniti: De Roon, Mancini, Hermoso

    Espulsi: nessuno

