Atalanta-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Scalvini decisivo, l'ex Gasperini non ha risposte dagli attaccanti

Nella notte del ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini, l'Atalanta ha la meglio sulla Roma e compie un bel passo in avanti in classifica: alla New Balance Arena finisce 1-0 per i nerazzurri.

Primo tempo pieno zeppo di cose da raccontare, a partire dal goal del vantaggio di Scalvini, arrivato sugli sviluppi di un cross dalla bandierina di Zalewski: Svilar protesta per un presunto fallo del centrale, che però non viene ravvisato né dall'arbitro Fabbri né dal VAR.

Scamacca si vede annullare il raddoppio di testa per un suo precedente fuorigioco, nonostante le proteste dei giocatori dell'Atalanta e di Palladino. E così si va al riposo solo sull'1-0, nonostante clamorose occasioni sprecate da Ferguson dopo pochi minuti e da Zalewski dalla parte opposta.

Ripresa equilibrata, con la Roma che ci prova e l'Atalanta pericolosa in ripartenza.

In classifica l'Atalanta si porta momentaneamente all'ottavo posto, a quota 25, davanti alla Lazio. La Roma invece non approfitta del passo falso della Juventus contro il Lecce, facendosi raggiungere dai bianconeri in quarta posizione.