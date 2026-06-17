Arthur torna e resta alla Juventus? Qual è il futuro del centrocampista brasiliano

Il brasiliano classe 1996, di proprietà della Juventus e sotto contratto con il club bianconero fino al 30 giugno del 2027, farà dunque ritorno alla Continassa, per definire poi insieme al nuovo ad bianconero, Giovanni Carnevali, il suo futuro. Arthur pesa ancora a bilancio per 6.5 milioni, cifra sotto la quale la Juve non può scendere, in caso (improbabile) di cessione a titolo definitivo, per non incorrere in una minusvalenza.

La Juve ha già un piano B? Per il momento no, sebbene Arthur piaccia non poco al Besiktas guidato da Vincenzo Italiano, che ha avuto modo di lavorare col ragazzo alla Fiorentina. Per ora l’interesse è timido. In più, resta da capire quanta voglia abbia ancora l’ex Barcellona di giocare in Europa: era molto interessato a restare al Gremio e sperava che questa possibilità si concretizzasse. Almeno fino al comunicato di ieri, che rimette tutto in discussione. Fino a nuove indicazioni, come riporta Tuttosport, Arthur inizierà la nuova stagione con Spalletti. Dopo i prestiti con Liverpool, Fiorentina, Girona e Gremio riparte, come al solito, da una tappa a Torino. La soluzione più probabile è quella di un nuovo prestito.



