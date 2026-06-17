Come si legge nel comunicato ufficiale del club brasiliano, "il Gremio rende nota la cessazione del legame con il centrocampista Arthur. Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa che il centrocampista Arthur non avrà il suo legame esteso dopo la fine del periodo di prestito contrattuale con la Juventus, con scadenza il 30 giugno 2026. Di fronte alla manifestazione di interesse per la permanenza dell'atleta, il Club ha formalizzato una proposta di un nuovo contratto. Non c'è stato un accordo finanziario tra le parti coinvolte, nonostante l'intenzione reciproca di continuità della sua carriera all'Arena. Il Grêmio ringrazia l'atleta per i servizi resi e augura successo nel suo proseguimento sportivo".
Arthur torna e resta alla Juventus? Qual è il futuro del centrocampista brasiliano
LA GESTIONE DI ARTHUR ALLA JUVENTUS
Il brasiliano classe 1996, di proprietà della Juventus e sotto contratto con il club bianconero fino al 30 giugno del 2027, farà dunque ritorno alla Continassa, per definire poi insieme al nuovo ad bianconero, Giovanni Carnevali, il suo futuro. Arthur pesa ancora a bilancio per 6.5 milioni, cifra sotto la quale la Juve non può scendere, in caso (improbabile) di cessione a titolo definitivo, per non incorrere in una minusvalenza.
La Juve ha già un piano B? Per il momento no, sebbene Arthur piaccia non poco al Besiktas guidato da Vincenzo Italiano, che ha avuto modo di lavorare col ragazzo alla Fiorentina. Per ora l’interesse è timido. In più, resta da capire quanta voglia abbia ancora l’ex Barcellona di giocare in Europa: era molto interessato a restare al Gremio e sperava che questa possibilità si concretizzasse. Almeno fino al comunicato di ieri, che rimette tutto in discussione. Fino a nuove indicazioni, come riporta Tuttosport, Arthur inizierà la nuova stagione con Spalletti. Dopo i prestiti con Liverpool, Fiorentina, Girona e Gremio riparte, come al solito, da una tappa a Torino. La soluzione più probabile è quella di un nuovo prestito.
L'ANNUNCIO DEL GREMIO
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