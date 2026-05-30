Arteta e una finale di Champions League da ex: quando giovanissimo vestì la maglia del PSG

A puntare con forza sul giovanissimo Arteta era stato Luis Fernandez, che aveva già provato un anno prima a portarlo nella sua rosa quando era alla guida dell'Athletic Bilbao.

Il tecnico aveva individuato in lui le doti per guidare il centrocampo della compagine transalpina e per inventare per colui che era il giocatore più forte e importante della rosa: Okocha.

"Luis Fernandez è stato colui che ha creduto in me. Io avevo bisogno di qualcuno che mi desse una possibilità e di essere circondato dalle persone giuste. Sono stato protetto come un figlio e mi sono ritrovato nell'ambiente che mi ha consentito di dimostrare di cosa ero capace".