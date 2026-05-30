Arteta e una finale di Champions League da ex: quando giovanissimo vestì la maglia del PSG

Di partite importanti, nel corso della sua carriera prima da calciatore e poi da allenatore, Mikel Arteta ne ha già vissute moltissime, ma nulla si avvicina lontanamente a quella che vedrà il suo Arsenal opposto in serata al PSG.
Sì perché i Gunners, nell'ultimo atto della Champions League in programma a Budapest, andranno a caccia del loro primo, storico titolo di campioni d'Europa.
Il tecnico spagnolo si appresta a vivere una serata che potrebbe trascinarlo nella storia dell'Arsenal e non solo, e lo farà tra l'altro da ex.
Quando infatti era ancora giovanissimo, ha vissuto un'esperienza proprio al Paris Saint-Germain che poi si è rivelata decisiva per la sua carriera da calciatore.