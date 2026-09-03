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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Anticipi e posticipi Serie A dalla 6ª alla 12ª giornata: quando si giocano Milan-Inter e Juventus-Napoli, calendario, date e orari

Serie A

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla 12ª giornata di campionato: Milan-Inter sabato 31 ottobre e Juventus-Napoli domenica 1 novembre, entrambe con fischio d'inizio alle ore 20:45.

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La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e programmazione tv delle partite dalla 6ª alla 12ª giornata di campionato, comunicando gli anticipi e i posticipi fino al 23 novembre.

Il derby d'andata tra Milan e Inter, in programma alla 10ª giornata, si giocherà sabato 31 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20:45: la gara sarà trasmessa in co-esclusiva da Sky e DAZN. Domenica 1 novembre ci sarà Juventus-Napoli (20:45), in esclusiva su DAZN.

All'8ª giornata andrà invece di scena la sfida tra gli azzurri di Max Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini, fissata per sabato 24 ottobre alle ore 18:00, diretta esclusiva su DAZN.

  • 6ª GIORNATA

    • 10 ottobre ore 15: Genoa – Fiorentina (DAZN) 
    • 10 ottobre ore 18: Inter – Parma (DAZN) 
    • 10 ottobre ore 20.45: Napoli – Frosinone (DAZN e Sky)
    • 11 ottobre ore 12.30: Como – Roma (DAZN) 
    • 11 ottobre ore 15: Lazio – Monza (DAZN) 
    • 11 ottobre ore 15: Lecce – Bologna (DAZN) 
    • 11 ottobre ore 18.00: Sassuolo – Milan (DAZN e Sky)
    • 11 ottobre ore 20.45: Cagliari – Juventus (DAZN)
    • 12 ottobre ore 18.30: Atalanta – Venezia (DAZN) 
    • 12 ottobre ore 20.45: Torino – Udinese (DAZN e Sky) 
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  • 7ª GIORNATA

    • 16 ottobre ore 18.30: Frosinone – Sassuolo (DAZN) 
    • 17 ottobre ore 15.00: Venezia – Napoli (DAZN) 
    • 17 ottobre ore 18: Bologna – Inter (DAZN) 
    • 17 ottobre ore 20.45: Roma – Genoa (DAZN e Sky) 
    • 18 ottobre ore 12.30: Udinese – Lecce (DAZN) 
    • 18 ottobre ore 15: Fiorentina – Como (DAZN) 
    • 18 ottobre ore 18.00: Milan – Atalanta (DAZN e Sky)
    • 18 ottobre ore 20.45: Juventus – Lazio (DAZN) 
    • 19 ottobre ore 18.30: Monza – Cagliari (DAZN) 
    • 19 ottobre ore 20.45: Parma – Torino (DAZN e Sky)
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  • 8ª GIORNATA

    • 23 ottobre ore 20.45: Torino – Monza (DAZN) 
    • 24 ottobre ore 15: Cagliari – Bologna (DAZN e Sky)
    • 24 ottobre ore 15: Como – Sassuolo (DAZN) 
    • 24 ottobre ore 18: Napoli – Roma (DAZN) 
    • 24 ottobre ore 20.45: Lazio – Parma (DAZN e Sky) 
    • 25 ottobre ore 12.30: Inter – Fiorentina (DAZN) 
    • 25 ottobre ore 15: Atalanta – Frosinone (DAZN) 
    • 25 ottobre ore 15: Genoa – Venezia (DAZN) 
    • 25 ottobre ore 18: Lecce – Juventus (DAZN e Sky) 
    • 25 ottobre ore 20.45: Udinese – Milan (DAZN) 

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  • 9ª GIORNATA

    • 27 ottobre ore 18.30: Sassuolo – Lazio (DAZN) 
    • 27 ottobre ore 20.45: Roma – Cagliari (DAZN) 
    • 27 ottobre ore 20.45: Torino – Como (DAZN e Sky) 
    • 28 ottobre ore 18.30: Milan – Bologna (DAZN) 
    • 28 ottobre ore 18.30: Parma – Udinese (DAZN) 
    • 28 ottobre ore 18.30: Venezia – Inter (DAZN e Sky) 
    • 28 ottobre ore 20.45: Genoa – Juventus (DAZN) 
    • 28 ottobre ore 20.45: Monza – Napoli (DAZN e Sky)
    • 29 ottobre ore 18.30: Frosinone – Lecce (DAZN) 
    • 29 ottobre ore 20.45: Fiorentina – Atalanta (DAZN)
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  • 10ª GIORNATA

    • 31 ottobre ore 15: Bologna – Monza (DAZN) 
    • 31 ottobre ore 18: Udinese – Roma (DAZN) 
    • 31 ottobre ore 20.45: Milan – Inter (DAZN e Sky)
    • 1 novembre ore 12.30: Como – Venezia (DAZN) 
    • 1 novembre ore 15: Frosinone – Torino (DAZN) 
    • 1 novembre ore 15: Lazio – Cagliari (DAZN) 
    • 1 novembre ore 18: Lecce – Genoa (DAZN e Sky) 
    • 1 novembre ore 20.45: Juventus – Napoli (DAZN)
    • 2 novembre ore 18.30: Sassuolo – Fiorentina (DAZN e Sky) 
    • 2 novembre ore 20.45: Atalanta – Parma (DAZN)

  • 11ª GIORNATA

    • 6 novembre ore 20.45: Venezia – Udinese (DAZN) 
    • 7 novembre ore 15: Torino – Lecce (DAZN e Sky)
    • 7 novembre ore 15: Cagliari – Frosinone (DAZN) 
    • 7 novembre ore 18: Parma – Bologna (DAZN) 
    • 7 novembre ore 20.45: Roma – Sassuolo (DAZN e Sky)
    • 8 novembre ore 12.30: Napoli – Lazio (DAZN) 
    • 8 novembre ore 15: Genoa – Milan (DAZN) 
    • 8 novembre ore 15: Monza – Atalanta (DAZN) 
    • 8 novembre ore 18: Inter – Como (DAZN e Sky) 
    • 8 novembre ore 20.45: Fiorentina – Juventus (DAZN)
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  • 12ª GIORNATA

    • 21 novembre ore 15: Como – Cagliari (DAZN) 
    • 21 novembre ore 15: Lazio – Lecce (DAZN) 
    • 21 novembre ore 18: Parma – Roma (DAZN) 
    • 21 novembre ore 20.45: Napoli – Torino (DAZN e Sky)
    • 22 novembre ore 12.30: Sassuolo – Genoa (DAZN) 
    • 22 novembre 0re 15: Milan – Frosinone (DAZN) 
    • 22 novembre ore 18: Bologna – Udinese (DAZN e Sky)
    • 22 novembre ore 20.45: Atalanta – Inter (DAZN)
    • 23 novembre ore 18.30: Monza – Fiorentina (DAZN)
    • 23 novembre ore 20.45: Juventus – Venezia (DAZN e Sky)