Anticipi e posticipi Serie A dalla 6ª alla 12ª giornata: quando si giocano Milan-Inter e Juventus-Napoli, calendario, date e orari

La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e programmazione tv delle partite dalla 6ª alla 12ª giornata di campionato, comunicando gli anticipi e i posticipi fino al 23 novembre.

Il derby d'andata tra Milan e Inter, in programma alla 10ª giornata, si giocherà sabato 31 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20:45: la gara sarà trasmessa in co-esclusiva da Sky e DAZN. Domenica 1 novembre ci sarà Juventus-Napoli (20:45), in esclusiva su DAZN.

All'8ª giornata andrà invece di scena la sfida tra gli azzurri di Max Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini, fissata per sabato 24 ottobre alle ore 18:00, diretta esclusiva su DAZN.