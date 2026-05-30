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Ancelotti Wesley BrazilGetty Images
Claudio D'Amato

Ancelotti si prepara ai Mondiali: "Neymar ok per prima o seconda partita, Wesley nel Brasile giocherà a destra"

Coppa del Mondo
Brasile
Roma

Carlo Ancelotti fuga i dubbi su infortunio e recupero di Neymar: "Sarà pronto il prima possibile, non cambieremo nessuno". E sul ruolo di Wesley precisa: "Bene a sinistra nella Roma, ma qui giocherà terzino destro".

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La marcia d'avvicinamento del Brasile ai Mondiali è avvolta dal rebus Neymar.


Il leader del Santos è rimasto vittima di un infortunio al polpaccio che ha fatto scattare l'allarme in casa verdeoro, ma a tranquillizzare l'ambiente e fornire indizi su quand'è che tornerà l'ex Barça e PSG - che ad ogni modo salterà le amichevoli contro Panama ed Egitto - è Carlo Ancelotti.


L'allenatore di Reggiolo, intervenuto in conferenza dal ritiro della Seleçao, tra i temi toccati si è inoltre soffermato sul ruolo di Wesley: il romanista nei piani di Don Carlo risulta una certezza, ma non sarà impiegato come a stagione in corso ha deciso di prediligere Gasperini.

  • "NEYMAR PRONTO IL PRIMA POSSIBILE"

    "Pensiamo che Neymar si riprenderà e sarà pronto il prima possibile. Sta lavorando bene, è entusiasta".


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    "OK PER MAROCCO O HAITI"

    "Per essere chiari, sarà con noi fino al giorno in cui si sarà ripreso e sarà disponibile. Pensiamo che possa recuperare per la prima partita (contro il Marocco, ndr). O forse per la seconda (Haiti, ndr). Non cambieremo nessuno: questi 26 convocati sono stati i prescelti".


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  • "CONVOCATO PERCHÉ LO MERITAVA"

    "Prima della convocazione abbiamo ricevuto una dichiarazione dal Santos in cui si affermava che il giocatore aveva un piccolo problema. Il giocatore è stato convocato perché lo staff ha ritenuto che lo meritasse".


    "A marzo ho detto che dovevano essere al 100% della forma fisica, ma anche che avrei potuto convocare un giocatore che non fosse al 100% e che lo sarebbe stato durante i Mondiali. Sfortunatamente Militao ed Estevaão non possono essere al 100%, ma Neymar sì, può esserlo".

  • "WESLEY NEL BRASILE GIOCHERÀ A DESTRA"

    "Wesley? Alla Roma a sinistra ha fatto molto bene, è stato una sorpresa, ma qui giocherà come laterale destro".


    "In questo ruolo possono giocare anche Ibanez - seppur sia più difensivo - e Danilo, mentre a sinistra è abbastanza chiaro: Alex Sandro e Douglas Santos".

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  • WESLEY TITOLARE NELL'AMICHEVOLE CONTRO PANAMA

    A dimostrazione della centralità di Wesley nel progetto Ancelotti, la formazione (4-2-3-1) annunciata dal ct per l'amichevole pre-Mondiale contro Panama di domenica alle 23:30 italiane:


    "Alisson; Wesley, Bremer, Leo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Raphinha, Vinicuys Junior e Matheus Cunha".

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