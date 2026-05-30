Ancelotti si prepara ai Mondiali: "Neymar ok per prima o seconda partita, Wesley nel Brasile giocherà a destra"

"Prima della convocazione abbiamo ricevuto una dichiarazione dal Santos in cui si affermava che il giocatore aveva un piccolo problema. Il giocatore è stato convocato perché lo staff ha ritenuto che lo meritasse".





"A marzo ho detto che dovevano essere al 100% della forma fisica, ma anche che avrei potuto convocare un giocatore che non fosse al 100% e che lo sarebbe stato durante i Mondiali. Sfortunatamente Militao ed Estevaão non possono essere al 100%, ma Neymar sì, può esserlo".