Ancelotti si prepara ai Mondiali: "Neymar ok per prima o seconda partita, Wesley nel Brasile giocherà a destra"

La marcia d'avvicinamento del Brasile ai Mondiali è avvolta dal rebus Neymar.
Il leader del Santos è rimasto vittima di un infortunio al polpaccio che ha fatto scattare l'allarme in casa verdeoro, ma a tranquillizzare l'ambiente e fornire indizi su quand'è che tornerà l'ex Barça e PSG - che ad ogni modo salterà le amichevoli contro Panama ed Egitto - è Carlo Ancelotti.
L'allenatore di Reggiolo, intervenuto in conferenza dal ritiro della Seleçao, tra i temi toccati si è inoltre soffermato sul ruolo di Wesley: il romanista nei piani di Don Carlo risulta una certezza, ma non sarà impiegato come a stagione in corso ha deciso di prediligere Gasperini.