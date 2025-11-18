"Allenare la Fiorentina è una cosa a cui penso": Spalletti sfida la sua tentazione

A fine settembre, quando la reunion con Pioli già scricchiolava e lasciava presagire che non avrebbe funzionato, tra le suggestioni era spuntato anche il nome del tecnico di Certaldo.

Un'indiscrezione rimasta rumor, perché i fatti hanno detto che Spalletti ha detto sì alla Juve. Però… c'è un però: intervenuto ad Arezzo in occasione del Festival del Calcio Italiano per presentare la sua biografia 'Il Paradiso esiste, ma quanta fatica', il sostituto di Tudor non ha nascosto il pallino nutrito nei confronti della Viola.

"A ripartire ripartirò, ma come e quando non lo so, perché cambio idea ogni giorno - aveva anticipato prima di approdare a Torino - Destinazione Firenze? È una realtà calcistica importante che non sta vivendo una situazione felicissima, ma ha un tecnico che è una garanzia e un presidente molto forte che vuol bene alla città. Bisogna aspettare che la squadra si esprima dando qualità ai suoi tifosi. Allenare la Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso...".