Allarme Norvegia, un virus complica i piani verso l'Inghilterra: "Giocatori con tosse e raucedine"

In attesa del match con l’Inghilterra, valevole per i quarti di finale dei Mondiali, il nuovo avversario della Norvegia è un virus, che ha colpito mezza squadra con tosse, febbre, spossatezza e mal di pancia. Parte dello spogliatoio è KO, come ammette il commissario tecnico Stale Solbakken: "Diversi giocatori hanno la tosse, con un po’ di raucedine", spiega l’allenatore della Norvegia





Solbakken stesso è alle prese con una brutta influenza, tanto che, dopo lo storico successo agli ottavi contro il Brasile, non ha festeggiato: "Ho lasciato che fosse lo staff a celebrare la vittoria. Ero troppo stanco, sono andato a letto, ho rivisto la partita, risposto a qualche messaggio. Ho dormito pochissimo e malissimo".











