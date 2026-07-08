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Allarme Norvegia, un virus complica i piani verso l'Inghilterra: "Giocatori con tosse e raucedine"

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Norvegia vs Inghilterra
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Diversi elementi della rosa, così come Solbakken, hanno febbre, tosse, spossatezza e mal di pancia. Il ct: "Le cause sono l’aria condizionata, gli aeroporti, gli spogliato. Con tutti questi spostamenti è normale che succedano certe cose".

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In attesa del match con l’Inghilterra, valevole per i quarti di finale dei Mondiali, il nuovo avversario della Norvegia è un virus, che ha colpito mezza squadra con tosse, febbre, spossatezza e mal di pancia. Parte dello spogliatoio è KO, come ammette il commissario tecnico Stale Solbakken: "Diversi giocatori hanno la tosse, con un po’ di raucedine", spiega l’allenatore della Norvegia


Solbakken stesso è alle prese con una brutta influenza, tanto che, dopo lo storico successo agli ottavi contro il Brasile, non ha festeggiato: "Ho lasciato che fosse lo staff a celebrare la vittoria. Ero troppo stanco, sono andato a letto, ho rivisto la partita, risposto a qualche messaggio. Ho dormito pochissimo e malissimo".


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  • Come riferisce Repubblica, tra i giocatori monitorati con maggiore attenzione c’è Marcus Holmgren Pedersen, costretto a saltare la gara contro il Brasile. Prima del terzino del Torino, anche l’attaccante Jorgen Strand Larsen era rimasto fermo per colpa della febbre. Le cause? Per Solbakken sono "l’aria condizionata, gli aeroporti, gli spogliato. Con tutti questi spostamenti è normale che succedano certe cose. Siamo più di cinquanta persone e abbiamo viaggiato tanto".


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