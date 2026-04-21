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Alamara Djabi IMAGO / Maximilian Koch
Francesco Schirru

Alamara Djabi accoltellato: il centrocampista operato due volte per le ferite riportate

Il giovane centrocampista del Midtjylland è stato ferito gravemente nel fine settimana: "Si trovava in condizioni critiche ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza".

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Alamara Djabi, centrocampista del club danese del Midtjylland è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate in seguito a una coltellata.

19 anni, Djabi è stato ferito in quel di Herning, città danese dove gioca con il Midtjylland, club noto per le sue partecipazioni ai massimi tornei europei, dalla Champions all'Europa League.

Ora in condizioni stabili, Djabi è stato operato due volte ed è stato indotto in coma farmacologico dopo l'incidente avvenuto nel fine settimana: "Si trovava in condizioni critiche ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza" ha dichiarato il club in una nota, specificando che non saranno rilasciati ulteriori comunicati.

"Da allora, è stato operato nuovamente e, grazie alla professionalità dei soccorritori e successivamente del personale ospedaliero, le sue condizioni sono ora stabili. Si è risvegliato dal coma farmacologico e sta bene, considerate le circostanze. L'FC Midtjylland è in stretto contatto e in collaborazione con le autorità e sta fornendo supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia".

  • INDAGINI IN CORSO

    Non è ancora chiaro cosa sia successo qualche giorno a Herning e le modalità che hanno portato all'accoltellamento di Djabi: le indagini per far luce sugli eventi sono attualmente in corso.

    Nato in Guinea-Bissau nel 2006, Djabi è arrivato in Europa nel 2020 per far parte delle giovanili del Benfica. Tre anni fa ha lasciato il Portogallo per la Danimarca, giocando in prestito al Mafra, seconda serie lusitana, nel 2024/2025.

    Nell'attuale annata Djabi ha militato sopratutto nelle giovanili del Midtjylland, riuscendo però a giocare anche due partite con la prima squadra, tra cui una di Europa League.



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