Alamara Djabi accoltellato: il centrocampista operato due volte per le ferite riportate

Alamara Djabi, centrocampista del club danese del Midtjylland è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate in seguito a una coltellata.

19 anni, Djabi è stato ferito in quel di Herning, città danese dove gioca con il Midtjylland, club noto per le sue partecipazioni ai massimi tornei europei, dalla Champions all'Europa League.

Ora in condizioni stabili, Djabi è stato operato due volte ed è stato indotto in coma farmacologico dopo l'incidente avvenuto nel fine settimana: "Si trovava in condizioni critiche ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza" ha dichiarato il club in una nota, specificando che non saranno rilasciati ulteriori comunicati.

"Da allora, è stato operato nuovamente e, grazie alla professionalità dei soccorritori e successivamente del personale ospedaliero, le sue condizioni sono ora stabili. Si è risvegliato dal coma farmacologico e sta bene, considerate le circostanze. L'FC Midtjylland è in stretto contatto e in collaborazione con le autorità e sta fornendo supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia".