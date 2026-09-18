Alajbegovic, Nico Gonzalez, Conceiçao, Zhegrova, Kolo Muani e Woltemade: chi gioca Juventus-Atalanta, modulo e scelte di Spalletti

L'argentino ha passato l'estate con la valigia in mano e il forte desiderio di tornare a Madrid per riabbracciare Simeone all'Atletico.

La volontà di Luciano Spalletti però è sempre stata quella di trattenerlo a Torino. Cosa alla fine accaduta per l'ampia distanza tra offerta e domanda col club spagnolo.

Nico Gonzalez a quel punto si è calato completamente nella realtà bianconera. E in poche settimane ha riconquistato i tifosi e un posto centrale nel nuovo progetto.

Suo il goal che ha sbloccato il risultato alla seconda giornata di campionato contro il Parma. Sua la prima rete contro il NEC, quando si è guadagnato anche il rigore del momentaneo 3-0 lasciando che a tirarlo fosse il compagno Woltemade.

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