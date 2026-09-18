Alajbegovic, Nico Gonzalez, Conceiçao, Zhegrova, Kolo Muani e Woltemade: chi gioca Juventus-Atalanta, modulo e scelte di Spalletti

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
L'emergenza infortuni ha pesantemente colpito la Juventus soprattutto a centrocampo. In altri reparti invece Spalletti ha ancora soluzioni in abbondanza.
Il tecnico in particolare dovrà compiere scelte importanti sugli esterni offensivi specie considerato l'ottimo stato di forma palesato da Kerim Alajbegovic e Edon Zhegrova nelle ultime uscite.
Il tutto mentre Francisco Conceiçao, da sempre punto fermo nell'undici titolare di Spalletti, non è ancora riuscito a sbloccarsi in questa stagione.
Da sciogliere in vista di Juventus-Atalanta anche il dubbio in attacco dove si contendono una maglia Randal Kolo Muani e Nick Woltemade: ma chi gioca?