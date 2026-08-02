Alajbegovic alla Juventus, è ufficiale: quanto costa il talento bosniaco, le cifre e la formula dell'operazione Calciomercato Juventus

I bianconeri aggiungono qualità sulla trequarti con l'acquisto di Kerim Alajbegovic, il talento bosniaco era inseguito da molti club europei ma ha scelto la Juventus. La formula e le cifre del trasferimento dal Bayer Leverkusen.

Pubblicità