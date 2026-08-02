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Alajbegovic Juventus HDGOAL
Lelio Donato

Alajbegovic alla Juventus, è ufficiale: quanto costa il talento bosniaco, le cifre e la formula dell'operazione

Calciomercato
Juventus

I bianconeri aggiungono qualità sulla trequarti con l'acquisto di Kerim Alajbegovic, il talento bosniaco era inseguito da molti club europei ma ha scelto la Juventus. La formula e le cifre del trasferimento dal Bayer Leverkusen.

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Kerim Alajbegovic è ufficialmente della Juventus.

Il colpo a sorpresa dei bianconeri, che hanno sbaragliato la concorrenza di vari club europei, ha portato uno dei giovani talenti più interessanti d'Europa a Torino.

Alajbegovic nelle scorse ore era sbarcato in Italia accompagnato dal connazionale Miralem Pjanic, che ha avuto un ruolo importante nella trattativa.

Ma quanto costa l'acquisto di Alajbegovic alla Juventus? Arriva in prestito oppure a titolo definitivo?

  • ALAJBEGOVIC ALLA JUVE: CIFRE E FORMULA UFFICIALI

    Nel comunicato ufficiale la Juventus ha chiarito le cifre e la formula del trasferimento di Kerim Alajbegovic:

    "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

    Alajbegovic ha firmato con la Juventus fino al 30 giugno 2031.




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  • L'ULTIMA STAGIONE DI ALAJBEGOVIC

    19 anni ancora compiere, un talento immenso e gli occhi di mezza Europa già puntati addosso.

    Alajbevovic piaceva a tanti, Milan e Atalanta comprese, ma alla fine ha scelto la Juventus anche grazie all'intermediazione del connazionale Miralem Pjanic col quale è sbarcato a Torino.

    Nell'ultima stagione, trascorsa in prestito al Salisburgo, ha messo insieme ben tredici goal e quattro assist in tutte le competizioni. Non solo.

    Il giovane esterno è stato grande protagonista anche ai Mondiali dove, con la sua Nazionale, è sceso in campo da titolare tre volte segnando una splendida rete contro il Qatar.

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  • IL RUOLO NELLA JUVENTUS

    Ma dove giocherà Kerim Alajbegovic alla Juventus?

    Il talento bosniaco gioca prevalentemente sulla sinistra alle spalle della punta, posizione però già occupata in bianconero da Kenan Yildiz.

    Spalletti potrebbe quindi utilizzarlo in posizione più centrale ovvero da classico trequartista. Ruolo in cui il tecnico aveva d'altronde chiesto un rinforzo.

    Non è escluso inoltre che Alajbegovic in alcune occasioni venga dirottato sulla destra al posto di Conceiçao. Un vero e proprio jolly offensivo di grande qualità e con ampi margini di miglioramento.

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