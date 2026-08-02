Alajbegovic alla Juventus, è ufficiale: quanto costa il talento bosniaco, le cifre e la formula dell'operazione

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Kerim Alajbegovic è ufficialmente della Juventus.
Il colpo a sorpresa dei bianconeri, che hanno sbaragliato la concorrenza di vari club europei, ha portato uno dei giovani talenti più interessanti d'Europa a Torino.
Alajbegovic nelle scorse ore era sbarcato in Italia accompagnato dal connazionale Miralem Pjanic, che ha avuto un ruolo importante nella trattativa.
Ma quanto costa l'acquisto di Alajbegovic alla Juventus? Arriva in prestito oppure a titolo definitivo?