Alaba al Milan? Può arrivare assieme a Rangnick, ma su Glasner c'è il Feyenoord

La Gazzetta dello Sport scrive che, con Rangnick e Glasner, al Milan può arrivare David Alaba.





Il difensore è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato a parametro zero il Real Madrid, che lo ha già sostituito con l'arrivo del francese classe 1999 Ibrahima Konaté dal Liverpool con la stessa formula.





Classe 1992, compirà 34 anni il prossimo 24 giugno. Recentemente è stato proposto pure a Inter e Juventus, che però hanno preferito non avviare una trattativa preoccupati dai numerosi infortuni avuti in Spagna: prima la lesione del legamento crociato e poi al menisco, oltre a diversi problemi muscolari.





Arrivato nell'estate del 2021 a titolo gratuito dal Bayern Monaco (dove aveva collezionato 431 presenze con 33 goal, 55 assist e 22 ammonizioni), Alaba al Real Madrid ha raccolto 132 presenze con 5 goal, 9 assist e 14 ammonizioni: saltando 134 partite per infortunio con un totale di 680 giorni di stop nelle ultime 5 stagioni.





Alaba ha già vinto 35 titoli: 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee, 10 Bundesliga, 2 Liga, 6 Coppe di Germania, 5 Supercoppe tedesche, una Coppa di Spagna e una Supercoppa spagnola.



