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Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Alaba al Milan? Può arrivare assieme a Rangnick, ma su Glasner c'è il Feyenoord

Calciomercato
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Milan
D. Alaba

I rossoneri possono rinforzare la difesa con il centrale austriaco del Real Madrid. Ma una delle prime scelte per la panchina può andare ad allenare in Olanda.

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Oggi inizia la settimana decisiva per le scelte in casa Milan.


Dopo i tanti colloqui definiti "approfonditi e con elementi di alto livello" (l'ultimo dei quali con il tedesco-turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce), il club rossonero di Gerry Cardinale è chiamato a tirare le somme, annunciando due importanti novità in panchina e dietro la scrivania.


In prima fila ci sono l'allenatore austriaco Oliver Glasner (richiesto dagli olandesi del Feyenoord dopo aver lasciato gli inglesi del Crystal Palace) e come dirigente il tedesco Ralf Rangnick, ct dell'Austria. Quest'ultimo potrebbe portarsi il capitano della propria nazionale impegnata alla fase finale dei Mondiali.

  • MILAN SU ALABA

    La Gazzetta dello Sport scrive che, con Rangnick e Glasner, al Milan può arrivare David Alaba.


    Il difensore è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato a parametro zero il Real Madrid, che lo ha già sostituito con l'arrivo del francese classe 1999 Ibrahima Konaté dal Liverpool con la stessa formula.


    Classe 1992, compirà 34 anni il prossimo 24 giugno. Recentemente è stato proposto pure a Inter e Juventus, che però hanno preferito non avviare una trattativa preoccupati dai numerosi infortuni avuti in Spagna: prima la lesione del legamento crociato e poi al menisco, oltre a diversi problemi muscolari.


    Arrivato nell'estate del 2021 a titolo gratuito dal Bayern Monaco (dove aveva collezionato 431 presenze con 33 goal, 55 assist e 22 ammonizioni), Alaba al Real Madrid ha raccolto 132 presenze con 5 goal, 9 assist e 14 ammonizioni: saltando 134 partite per infortunio con un totale di 680 giorni di stop nelle ultime 5 stagioni.


    Alaba ha già vinto 35 titoli: 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee, 10 Bundesliga, 2 Liga, 6 Coppe di Germania, 5 Supercoppe tedesche, una Coppa di Spagna e una Supercoppa spagnola.


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  • LE PAROLE DI RANGNICK

    Rangnick ha parlato così di Alaba in un'intervista alla Fifa prima dei Mondiali 2026: "David è un dono per qualsiasi allenatore e per qualsiasi squadra. Il suo ruolo va ben oltre quello di un calciatore, le sue parole hanno un peso reale ed è molto rispettato all'interno della squadra. Stavolta per noi sarebbe fondamentale averlo a disposizione in campo e non solo come capitano non sceso in campo come ha fatto agli Europei".

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