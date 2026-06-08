Alaba al Milan? Può arrivare assieme a Rangnick, ma su Glasner c'è il Feyenoord

Oggi inizia la settimana decisiva per le scelte in casa Milan.
Dopo i tanti colloqui definiti "approfonditi e con elementi di alto livello" (l'ultimo dei quali con il tedesco-turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce), il club rossonero di Gerry Cardinale è chiamato a tirare le somme, annunciando due importanti novità in panchina e dietro la scrivania.
In prima fila ci sono l'allenatore austriaco Oliver Glasner (richiesto dagli olandesi del Feyenoord dopo aver lasciato gli inglesi del Crystal Palace) e come dirigente il tedesco Ralf Rangnick, ct dell'Austria. Quest'ultimo potrebbe portarsi il capitano della propria nazionale impegnata alla fase finale dei Mondiali.