Al Bologna il triangolare con Sassuolo e Sudtirol, tabellino e marcatori dei tre mini match: Orsolini protagonista

La formazione di Vincenzo Italiano ha pareggiato con il Sudtirol e ha battuto il Sassuolo aggiudicandosi il triangolare che si è disputato al Druso di Bolzano.

Il Bologna di Vincenzo Italiano si aggiudica il triangolare (gare da 60 minuti ciascuna) che si è giocato al Druso di Bolzano con il Sassuolo, squadra neopromossa in Serie A, e il SudTirol, formazione di Serie B.

La formazione rossoblù non va oltre il pari nel match che apre il mini torneo contro il Sudtirol, mentre nel secondo incontro batte il Sassuolo in rimonta. Nella terza e ultima gara del triangolare, Sudtirol e Sassuolo non vanno oltre l’1-1.

La squadra di Italiano non è ancora al meglio della forma, come è normale che sia: gambe imballate per i tanti carichi di lavoro e vecchie certezze, come Orsolini, in goal e protagonista. In campo anche Bernardeschi e Immobile, minuti anche per Ndoye, calciatore con tante richieste di mercato.