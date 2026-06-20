Akanji ringrazia Chivu: "Chivu mi ha reso un giocatore più completo"

"Mi ha reso un giocatore più completo. L'Inter è un'università, che ti fa crescere sotto diversi aspetti. Sono grato a chi mi ha voluto qui e sono contento di restare per vincere ancora con questo allenatore e questa squadra. Ho dovuto adattarmi in questo ruolo. Non avevo avuto molte esperienze con la difesa a tre, ma all'Inter ho dovuto conoscere la posizione e lavorare con i compagni. Ora ragiono in modo diverso. Il nuovo contratto di Chivu? Sono molto contento per lui. MI piace come persona, sarà un piacere lavorare ancora insieme".