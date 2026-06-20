Manuel Akanji, protagonista della stagione dell'Inter, è impegnato ai Mondiali con la Svizzera. Il difensore, dopo il pareggio per 1-1 contro il Qatar e la vittoria contro la Bosnia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha affrontato diversi temi. I Mondiali, sì, ma anche la stagione appena conclusa con i nerazzurri e il rapporto con Cristian Chivu.
Akanji ringrazia Chivu: "Chivu mi ha reso un giocatore più completo"
IL LEGAME CON CHIVU
"Mi ha reso un giocatore più completo. L'Inter è un'università, che ti fa crescere sotto diversi aspetti. Sono grato a chi mi ha voluto qui e sono contento di restare per vincere ancora con questo allenatore e questa squadra. Ho dovuto adattarmi in questo ruolo. Non avevo avuto molte esperienze con la difesa a tre, ma all'Inter ho dovuto conoscere la posizione e lavorare con i compagni. Ora ragiono in modo diverso. Il nuovo contratto di Chivu? Sono molto contento per lui. MI piace come persona, sarà un piacere lavorare ancora insieme".
I MERITI DI CHIVU
"Capisce bene i giocatori perché ha giocato ad altissimo livello e vissuto le nostre stesse situazioni. Ha vinto tanto con l'Inter e conosce cosa serve a questo club. E' molto comunicativo ed empatico: parla e ci asclta, per questo ha un ottimo rapporto con tutti noi".
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IL PRIMO ANNO DI DE BRUYNE
"Può avere ancora un impatto importante nel calcio italiano. E' un giocatore straordinario ed è un mio grande amico. Quest'anno ha avuto sfortuna per l'infortunio e quando è rientrato la corsa al titolo era indirizzata. Mi farebbe piacere affrontare il Belgio e giocare contro di lui, visto che finora non è capitato spesso".