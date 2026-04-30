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Giovanni Malago Getty Images
Michael Baldoin

AIC e AIAC si schierano con Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC: la nota ufficiale

Serie A

Le associazioni dei calciatori e degli allenatori hanno espresso la loro preferenza per l’ex presidente del CONI: è lui il principale candidato per il ruolo in FIGC.

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La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e inizia a delineare i primi equilibri.

Con il sostegno ufficiale di AIC e AIAC, Giovanni Malagò guadagna terreno nella sfida con Giancarlo Abete per la successione a Gabriele Gravina.

Le candidature dovranno essere formalizzate entro il 13 maggio, mentre le elezioni sono in programma il 22 giugno.

  • IL COMUNICATO DI AIC E AIAC

    "A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della FIGC, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro. Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e il Calcio Femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere.

    Aic e Aiac auspicano che Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano."

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  • LA NOTA UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO SERIE A

    "La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell'Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.
    Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento."

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