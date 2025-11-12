Adzic dopo il goal vittoria contro l'Inter è tornato in panchina: perché non trova spazio alla Juventus

La notte di Juventus-Inter è stata quella della grande illusione in casa bianconera anche grazie al goal dell'uomo che non ti aspetti.

A decidere il derby d'Italia in pieno recupero, infatti, era stato Vasilije Adzic che fino a quel momento in Prima squadra aveva giocato giusto una manciata di minuti.

Sul talento montenegrino però si diceva un gran bene da tempo e quel gran tiro dalla distanza sembrava poter segnare la svolta definitiva. Sembrava, appunto.

Perché invece, ad oggi, Adzic è tornato ad essere uno dei tanti nella rosa bianconera e sta faticando moltissimo a trovare spazio.