Adzic dalla Juventus al Sassuolo, ci siamo: cifre e formula dell'operazione, c'è il controriscatto per i bianconeri

Il sorpasso è arrivato proprio all'ultima curva: il Sassuolo regala il talento montenegrino Vasilije Adzic al tecnico Alberto Aquilani. Il club neroverde ha effettuato un vero e proprio blitz per il classe 2006 e in 24 ore ha messo la freccia sul Cagliari che stava lavorando da giorni all'operazione con la Juventus.