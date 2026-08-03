Il sorpasso è arrivato proprio all'ultima curva: il Sassuolo regala il talento montenegrino Vasilije Adzic al tecnico Alberto Aquilani. Il club neroverde ha effettuato un vero e proprio blitz per il classe 2006 e in 24 ore ha messo la freccia sul Cagliari che stava lavorando da giorni all'operazione con la Juventus.
AFP
Adzic dalla Juventus al Sassuolo, ci siamo: cifre e formula dell'operazione, c'è il controriscatto per i bianconeri
Pubblicità
DETTAGLI E FORMULA
Proprio in questi minuti minuti il Sassuolo ha sistemato gli ultimi dettagli con la Juventus per un affare che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Adzic arriva in Emilia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club bianconero. Una buona occasione per crescere dopo l'ultima stagione da 10 presenze e 1 goal segnato all'Inter.
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.