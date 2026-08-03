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Redazione Goal

Adzic dalla Juventus al Sassuolo, ci siamo: cifre e formula dell'operazione, c'è il controriscatto per i bianconeri

Calciomercato
Sassuolo
Juventus

Vasilije Adzic è ormai prossimo a salutare la Vecchia Signora: il giocatore montenegrino, infatti, è ormai ad un passo dal trasferimento al Sassuolo.

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Il sorpasso è arrivato proprio all'ultima curva: il Sassuolo regala il talento montenegrino Vasilije Adzic al tecnico Alberto Aquilani. Il club neroverde ha effettuato un vero e proprio blitz per il classe 2006 e in 24 ore ha messo la freccia sul Cagliari che stava lavorando da giorni all'operazione con la Juventus.

  • DETTAGLI E FORMULA

    Proprio in questi minuti minuti il Sassuolo ha sistemato gli ultimi dettagli con la Juventus per un affare che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Adzic arriva in Emilia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club bianconero. Una buona occasione per crescere dopo l'ultima stagione da 10 presenze e 1 goal segnato all'Inter.

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