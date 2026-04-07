Aaron Ramsey annuncia il suo ritiro: il gallese ex Juventus dice addio al calcio a 35 anni

La carriera di Ramsey è però indissolubilmente legata ad un altro club, ovvero l'Arsenal.

Con la maglia dei Gunners infatti il gallese è stato protagonista assoluto per oltre dieci anni. E a Londra ha vinto tre FA Cup e altrettante Community Shield senza mai riuscire a conquistare la Premier League.

Ramsey è stato anche una bandiera della sua nazionale, con cui ha raggiunto la semifinale negli Europei del 2016 e ha centrato la qualificazione ai Mondiali 2022.

Il centrocampista ha vestito la maglia del Galles ben 86 volte, segnando 21 goal e fornendo 9 assist.