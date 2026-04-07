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Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport
Lelio Donato

Aaron Ramsey annuncia il suo ritiro: il gallese ex Juventus dice addio al calcio a 35 anni

Galles

Il gallese aveva lasciato il Pumas qualche mese fa, ora l'annuncio dell'addio al calcio di Aaron Ramsey che si ritira a 35 anni. Ha vestito anche la maglia della Juventus, ma il meglio lo ha dato con l'Arsenal.

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Si chiude ufficialmente la carriera da calciatore di Aaron Ramsey.

Il gallese ha annunciato il suo ritiro all'età di 35 anni con un lungo messaggio postato sul profilo Instagram.

Ramsey a novembre aveva risolto il contratto che lo legava ai messicani del Pumas.

  • L'ADDIO AL CALCIO DI RAMSEY

    "Non è stata una decisione facile", scrive Ramsey nella lunga lettera pubblicata su Instagram per annunciare l'addio al calcio.


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  • GLI ANNI ALLA JUVENTUS

    Ramsey ha giocato anche in Serie A dove ha indossato la maglia della Juventus.

    Arrivato a Torino nell'estate 2019 dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Arsenal, il gallese durante la sua esperienza in bianconero è stato tormentato dagli infortuni.

    Ramsey ha comunque vinto uno Scudetto e una Coppa Italia collezionando 70 presenze complessive con 6 goal e altrettanti assist

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  • L'ARSENAL E IL GALLES NEL CUORE

    La carriera di Ramsey è però indissolubilmente legata ad un altro club, ovvero l'Arsenal.

    Con la maglia dei Gunners infatti il gallese è stato protagonista assoluto per oltre dieci anni. E a Londra ha vinto tre FA Cup e altrettante Community Shield senza mai riuscire a conquistare la Premier League.

    Ramsey è stato anche una bandiera della sua nazionale, con cui ha raggiunto la semifinale negli Europei del 2016 e ha centrato la qualificazione ai Mondiali 2022.

    Il centrocampista ha vestito la maglia del Galles ben 86 volte, segnando 21 goal e fornendo 9 assist.

  • POCHI MESI AL PUMAS

    L'ultima esperienza di Ramsey da calciatore resta quindi quella in Messico.

    Il gallese aveva firmato per il Pumas nell'estate del 2025, ma dopo appena sei presenze ha deciso di risolvere il contratto.

    Ramsey ha preferito tornare in patria dove è maturata la scelta di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

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