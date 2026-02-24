A che ora inizia Sanremo 2026 stasera e a che ora finisce? Gli orari della prima serata di oggi

Alle 20:40 di oggi, martedì 24 febbraio 2026, è prevista la trasmissione in diretta del Festival di Sanremo 2026.

Dopo l'apertura con l'orchestra, pochi minuti più tardi ci sarà l'ingresso del presentatore Carlo Conti e dunque l'esibizione di Olly, cantante che ha conquistato il Festival 2025 con il brano 'Balorda nostalgia'.

Prima delle 21:00 ci sarà anche l'ingresso di Laura Pausini, co-conduttrice della prima serata.