A che ora inizia Sanremo 2026 stasera e a che ora finisce? Gli orari della prima serata di oggi
A CHE ORA COMINCIA LA DIRETTA SU RAI 1
Alle 20:40 di oggi, martedì 24 febbraio 2026, è prevista la trasmissione in diretta del Festival di Sanremo 2026.
Dopo l'apertura con l'orchestra, pochi minuti più tardi ci sarà l'ingresso del presentatore Carlo Conti e dunque l'esibizione di Olly, cantante che ha conquistato il Festival 2025 con il brano 'Balorda nostalgia'.
Prima delle 21:00 ci sarà anche l'ingresso di Laura Pausini, co-conduttrice della prima serata.
A CHE ORA SI ESIBISCE LA PRIMA CANTANTE?
Ditonellapiaga, pseudonimo della 29enne cantautrice Margherita Carducci si esibirà come prima cantante del Festival: la sua 'Che fastidio' è prevista alle 20:56 di oggi.
- PubblicitàPubblicità
A CHE ORA SI ESIBISCE L'ULTIMO CANTANTE?
A salire sul palco dell'Ariston come trentesimi ci saranno Lda e Aka 7even, precisamente all'1:26 del mattino.
Il duo chiude la prima serata del Festival con 'Poesie clandestine'. All'1:39 verrà annunciata la classifica provvisoria con le prime cinque canzoni votate dalla giuria della sala stampa, web e tv.
GLI ORARI DEI 30 CANTANTI IN GARA
1. Ditonellapiaga - Che fastidio! (ore 20:56)
2. Michele Bravi - Prima o poi (ore 21:07)
3. Sayf - Tu mi piaci tanto (ore 21:13)
4. Mara Sattei - Le cose che non sai di me (ore 21:19)
5. Dargen D’Amico - AI AI (ore 21:25)
6. Arisa - Magica favola (ore 21:42)
7. Luchè - Labirinto (ore 21:48)
8. Tommaso Paradiso - I Romantici (ore 22:00)
9. Elettra Lamborghini - Voilà (ore 22:06)
10. Patty Pravo - Opera (ore 22:15)
11. Samurai Jay - Ossessione (ore 22:21)
12. Raf - Ora e per sempre (ore 22:47)
13. J-Ax - Italia starter pack (ore 22:59)
14. Fulminacci - Stupida sfortuna (ore 23:12)
15. Levante - Sei tu (ore 23:21)
16. Fedez & Masini - Male necessario (ore 23:27)
17. Ermal Meta - Stella stellina (ore 23:45)
18. Serena Brancale - Qui con me (00:03)
19. Nayt - Prima che (00:09)
20. Malika Ayane - Animali notturni (00:15)
21. Eddie Brock - Avvoltoi (00:21)
22. Sal Da Vinci - Per sempre sì (00:33)
23. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare (00:38)
24. Tredici Pietro - Uomo che cade (00:45)
25. Bambole di Pezza - Resta con me (00:56)
26. Chiello - Ti penso sempre (01:02)
27. Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (01:08)
28. Leo Gassmann - Naturale (01:14)
29. Francesco Renga - Il meglio di me (01:20)
30. LDA e AKA7evenn - Poesie clandestine (01:26)
- PubblicitàPubblicità
A CHE ORA ARRIVA CAN YAMAN?
L'attore e modello Can Yaman, co-presentatore della prima serata, arriverà sul palco (sulle note di Sandokan) alle 21:42: presenterà Arisa come prima artista sul palco dell'Ariston.