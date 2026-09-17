Comment contacter ZEturf : en bref

Canal Détails Disponibilité 💬 Live chat Sur le site (« Service client / Aide »)

Sur l’appli (menu « Aide et assistance ») 7j/7, de 8h à minuit 👥💬 Forum Sur le site (« Service client / Aide »)

Sur l’appli (menu « Aide et assistance ») 7j/7, de 8h à minuit 📝 Formulaire de contact Sur le site (zeturf.fr/fr/aide/contact) 24h/24, réponse différée 📧 Email Écrire à contact@zeturf.fr 24h/24, réponse différée ❓ FAQ Sur le site (« Service client / Aide »)

Sur l’appli (menu « Aide et assistance ») 24h/24, en libre-service 📞 Téléphone 01 59 13 13 64 Horaires non communiqués

Le service client ZEturf en détail

Le live chat

Tous les jours de 8h à minuit, c’est le canal le plus direct pour un code promo ZEturf oublié, un document refusé ou un retrait qui tarde. Sur le site, le chat se lance depuis la rubrique « Service client / aide ». Sur l’application, vous le trouvez dans « Aide et assistance ». Après une brève phase de transfert, un conseiller prend la main.

Le forum

De 8h à minuit, des agents sous différents pseudos (ZEdragon, ZEroza, ZEblanche, ZErougette) se relaient pour répondre aux questions des membres. C’est la particularité maison : il y a trois espaces (ZEturfiste, zebet et un espace « Service Client »). Vous pouvez y soulever un ticket sur un rapport surprenant, un pari mal réglé, un dépôt qui n’apparaît pas ou une fonctionnalité disparue suite à la fusion avec Unibet.

Important : comme tout y est public, ne mentionnez jamais email ou informations bancaires dans un message !

Le formulaire de contact

Vous le trouverez à l’adresse zeturf.fr/fr/aide/contact. Utilisez-le pour les demandes qui exigent un écrit détaillé. Par exemple, la contestation d’un règlement de pari, une réclamation sur un bonus, une pièce jointe à transmettre. La réponse arrive par email. Ici, pas de délai indicatif annoncé, là où le chat vous met directement en relation avec un conseiller.

L’email

Vous pouvez leur écrire à l’adresse contact@zeturf.fr. L’email s’utilise comme le formulaire, pour les demandes écrites et détaillées liées à votre compte joueur. Son avantage est que chaque échange laisse une trace datée, c’est précieux dans l’éventualité où la réclamation monte jusqu’au Médiateur des jeux en ligne.

Le centre d’aide

À toute heure, vous pouvez consultez le centre d’aide dans la rubrique « Service client / Aide » du site et de l’application. Groupés en catégories (votre compte joueur, bonus et promotions, retraits, dépôts, inscription sur ZEturf etc.), les articles répondent aux questions les plus fréquentes en premier rideau. À envisager avant de prendre contact.

Le téléphone

Si ZEturf possède bien un numéro joignable (le 01 59 13 13 64), ce n’est pas une hotline à proprement parler dédiée au service client. Le chat et le forum restent les deux meilleurs moyens d’être pris en charge. Attention enfin au numéro du bandeau jaune du site et de l’application : le 09 74 75 13 13 est celui de Joueurs Info Service, l’aide au jeu.

Le service client ZEturf est-il efficace ?

Oui, la réactivité du service client, via le chat en direct ou le forum (ses canaux privilégiés), est globalement satisfaisante. Nous conseillons de passer en priorité par le chat, identifiant et justificatifs sous la main, car c’est le canal le plus rapide.

Résumons, canal par canal, les points forts :

Le forum ZEturfiste. Les agents répondent vite, et leurs réponses restent publiques, donc utiles à tous. Un joueur sur l’App Store résume assez bien le sentiment général : « Le dernier endroit où on discute. Un lieu de vie sur le net ».

Les agents répondent vite, et leurs réponses restent publiques, donc utiles à tous. Un joueur sur l’App Store résume assez bien le sentiment général : « Le dernier endroit où on discute. Un lieu de vie sur le net ». Le chat en direct. Ouvert 7j/7 de 8h à minuit, il traite les sujets liés au compte joueur, comme un dépôt non crédité, un justificatif à faire revalider, un retrait en attente.

Ouvert 7j/7 de 8h à minuit, il traite les sujets liés au compte joueur, comme un dépôt non crédité, un justificatif à faire revalider, un retrait en attente. Le centre d’aide. Ses articles règlent seuls la plupart des questions de délais, de documents et de règlement des paris.

Cela dit, les bémols existent, notés dans notre avis ZEturf (2,5/5 sur ce critère) et dans une bonne poignée d’avis clients sur TrustPilot :

Des réclamations qui s’enlisent. Sur Trustpilot (1,7/5), les griefs se concentrent sur les retraits inhabituellement longs, les documents refusés et les bonus attendus mais non crédités.

Sur Trustpilot (1,7/5), les griefs se concentrent sur les retraits inhabituellement longs, les documents refusés et les bonus attendus mais non crédités. Aucune vraie prise en charge téléphonique. Le numéro affiché sur la page du forum n’est pas une hotline dédiée, et aucun horaire n’est communiqué.

Service client ZEturf - FAQ

+ Peut-on joindre ZEturf par téléphone ? Un numéro est certes joignable (01 59 13 13 64), mais ce n’est pas une hotline mise en avant, le chat de l’application et le forum restant les moyens les plus sûrs d’obtenir une réponse. Attention aux numéros publiés par certains sites tiers, inventés ou obsolètes. + Quels sont les horaires du live chat ? Le service client est ouvert 7j/7 de 8h à minuit, chat et forum compris. En dehors, formulaire, email et centre d’aide prennent le relais. + Que faire si ma réclamation reste sans réponse ? Dupliquez votre message sur le forum, en prenant soin de ne pas y dévoiler d’informations personnelles, et par email. Après 60 jours sans solution, sachez que vous pouvez également saisir gratuitement le Médiateur des jeux en ligne pour favoriser un règlement amiable, sur anj.fr. + Puis-je demander de l’aide sur le forum ? Oui, l’espace « Service Client » du forum est fait pour cela, et les agents peuvent même vérifier votre compte joueur, puisque vous écrivez connecté. Ne publiez simplement jamais coordonnées bancaires ou email.

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