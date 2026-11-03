Toujours sans point dans cette phase de ligue, Lille se déplace cette fois chez un club qui n'a plus perdu chez lui en Coupe d'Europe depuis près d'un an. Voici nos idées de paris pour ce match.

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Bodø/Glimt - Lille : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Le LOSC joue déjà gros en Norvège. Avant-dernier de la phase de ligue, sans le moindre point (2-3 contre le Betis, 0-3 à Arsenal, 2-4 contre Galatasaray), il doit se relancer avant de recevoir le Bayern, le 25 novembre. On rappelle que seuls les 24 premiers poursuivront l'aventure (les huit premiers filent en huitièmes, les suivants en barrages).

Le problème est que le LOSC se déplace sans trois joueurs absolument clés de son début de saison. Tiago Santos (genou) et Ayase Ueda (pied) sont blessés, et Ethan Mbappé purge son dernier match de suspension. À eux trois, ils comptent sept des 16 buts lillois. En pointe, Davide Ancelotti devrait trancher entre Olivier Giroud, buteur du derby contre Lens, et Soriba Diaoune.

En face, malgré quelques jambes lourdes dans leur championnat domestique, Bodø/Glimt est en pleine bourre. Vainqueur de Viking vendredi (3-2), il est revenu à hauteur du champion en titre, leader de l'Eliteserien (59 points chacun). Le staff évoque toutefois beaucoup de joueurs fatigués , et Jens Petter Hauge, sorti touché en fin de match, reste incertain.

Les pistes de paris pour ce match

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

D'entrée de jeu, une statistique surprenante : depuis la Juventus en novembre 2025, aucune équipe en C1 n'a gagné sur le fameux gazon synthétique de l'Aspmyra (cinq victoires et un nul). Manchester City, l'Inter, le Sporting puis Dortmund, tous s'y sont cassé les dents, sous les chants de la « horde jaune », le surnom des supporters de Glimt. Voilà qui pose quelques bases à un pari du type « Victoire Bodø/Glimt ».

Cela dit, nous ne voyons pas un succès norvégien sans un but lillois au moins. Et pour cause, les Dogues ont marqué lors de 11 de leurs 12 matchs, et leurs appels dans le dos de la défense (Diaoune contre Galatasaray, Bakwa face au Havre) pourraient faire mal à une ligne norvégienne qui remonte très haut. La seule réserve : privé de Santos et d'Ethan Mbappé, Lille perd forcément en qualité dans son couloir droit.

Pour notre troisième piste, nous pensons à écarter le nul, chose assez rare chez Glimt (seulement deux fois en 17 matchs cette saison). C'est l'objet du marché « Bodø/Glimt ou Lille et les deux équipes marquent ». Il faudrait un vainqueur et au moins un but de chaque côté. Un 2-1, dans un sens comme dans l'autre, valide le ticket. Idée perdante, en revanche, sur un 1-1 ou un 2-0.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire Bodø/Glimt 1,80 Invaincu à l'Aspmyra en Coupe d'Europe depuis novembre 2025. Lille privé de Santos, d'Ethan Mbappé et d'Ueda. Bodø/Glimt ou Lille et les deux équipes marquent 2,87 Lille a marqué lors de 11 de ses 12 matchs. Bodø/Glimt a encaissé lors de quatre de ses six dernières réceptions, toutes gagnées.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Bodø/Glimt. Le succès de Monaco à l'Aspmyra (0-1, en novembre 2025) rappelle quand même qu'un club français peut y gratter un avantage et faire le dos rond pour le conserver.

Le problème, c'est que le LOSC a la fâcheuse tendance à perdre le fil après la pause en Ligue des champions (sept de ses dix buts encaissés). Jamais mené au repos, il a laissé filer chacune de ses secondes périodes, sur des coups de pied arrêtés mal négociés (têtes de Bartra et de Torreira) ou des ballons perdus au milieu.

Avant de valider votre ticket, jetez un œil aux compositions, dévoilées une heure avant le coup d'envoi, pour vérifier la présence de Hauge et le choix d'Ancelotti en pointe.

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