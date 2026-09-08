Ayase Ueda, arrivé cet été en provenance de Feyenoord, a inscrit son deuxième but en autant de matches en reprenant de la tête à bout portant un centre parfaitement dosé de Mbappe. Marc Bartra a rapidement remis le Betis à hauteur grâce à une tête plongeante sur un centre fouetté de Pablo Fornals, mais la tête d’Alexsandro sur un corner de Gaetan Perrin a redonné l’avantage à Lille.

Bartra a de nouveau égalisé seulement trois minutes après la reprise, en déviant légèrement de la tête un coup franc d’Isco au-delà de Berke Ozer. Parrott a ensuite parachevé la remontée en expédiant une frappe rasante dans le petit filet opposé.

Le but de la victoire a mis en lumière l’impressionnante forme de Parrott depuis son arrivée au Betis le mois dernier. L’ancien joueur de Tottenham avait déjà démontré ses qualités en inscrivant l’unique but de la victoire de vendredi contre le Real Madrid.