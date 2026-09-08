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L’ancien joueur de Tottenham stupéfie Lille alors qu’Ethan Mbappe voit rouge dans un thriller de la Ligue des champions
Le Betis célèbre son retour en Ligue des champions par une victoire
Le Betis a marqué son retour en Ligue des champions par une victoire renversante et spectaculaire sur la pelouse de Lille. L’ancien attaquant de Tottenham Parrott a inscrit le but décisif pour sceller une soirée riche en action pour le club espagnol.
Lille a dominé une grande partie de la première période, prenant l’avantage à deux reprises dans une rencontre au rythme effréné. Cependant, une prestation pleine de caractère après la pause, ainsi qu’un carton rouge crucial pour les hôtes français, ont permis au club espagnol de décrocher les trois points.
- AFP
Parrott poursuit sa belle série avec le Real Betis
Ayase Ueda, arrivé cet été en provenance de Feyenoord, a inscrit son deuxième but en autant de matches en reprenant de la tête à bout portant un centre parfaitement dosé de Mbappe. Marc Bartra a rapidement remis le Betis à hauteur grâce à une tête plongeante sur un centre fouetté de Pablo Fornals, mais la tête d’Alexsandro sur un corner de Gaetan Perrin a redonné l’avantage à Lille.
Bartra a de nouveau égalisé seulement trois minutes après la reprise, en déviant légèrement de la tête un coup franc d’Isco au-delà de Berke Ozer. Parrott a ensuite parachevé la remontée en expédiant une frappe rasante dans le petit filet opposé.
Le but de la victoire a mis en lumière l’impressionnante forme de Parrott depuis son arrivée au Betis le mois dernier. L’ancien joueur de Tottenham avait déjà démontré ses qualités en inscrivant l’unique but de la victoire de vendredi contre le Real Madrid.
Le carton rouge de Mbappe aggrave le malheur de Lille
La soirée de Lille a rapidement tourné au cauchemar peu après le but victorieux de Parrott. Ethan Mbappe, le frère de la star du Real Madrid Kylian, a été expulsé après avoir semblé donner un coup de coude à Natan loin du ballon.
Malgré cette réduction à dix, le club français a poussé fort pour égaliser en fin de match. Il a fait entrer plusieurs renforts offensifs, dont l'ancien attaquant d'Arsenal et de Chelsea Olivier Giroud, dans l'espoir de faire sauter le verrou adverse.
Cependant, la défense du Betis a tenu bon face à l'assaut final. Le club espagnol a résisté à la pression en fin de match pour s'offrir une victoire européenne mémorable sur le sol français.
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Les deux équipes se reconcentrent sur leur championnat national
Cette victoire arrachée de haute lutte offre au Betis un élan précieux dès le début de son retour dans la compétition reine en Europe. Le club espagnol cherchera désormais à prolonger cette bonne dynamique sur la scène nationale lorsqu’il se déplacera pour affronter Villarreal en Liga.
De son côté, Lille doit rapidement tourner la page après cette défaite frustrante. Le club français recevra Troyes en Ligue 1 lors de son prochain match avec l’objectif de rebondir.
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