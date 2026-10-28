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Lens a interdit à ses propres supporters de se déplacer pour le derby de Ligue 1 contre Lille, vendredi, estimant que des comportements dangereux survenus au Club Bruges avaient « franchi une ligne rouge ». Cette décision intervient après que l’UEFA a interdit au club français de vendre des billets pour ses déplacements en Ligue des champions chez le RB Leipzig et Liverpool, des supporters en situation de handicap et un stadier ayant été blessés par des engins pyrotechniques en Belgique.

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Lens interdit à ses supporters de se rendre au derby contre Lille

Lens a interdit à ses propres supporters de se déplacer vendredi pour le derby du Nord face à Lille, à la suite d'incidents en tribunes lors de sa défaite contre le Club Brugge en Ligue des champions. Battu 3-0 en Belgique le 21 octobre, le club a depuis vu ses supporters sanctionnés par l'UEFA pour avoir allumé et lancé des engins pyrotechniques, ainsi que pour des dégradations dans le stade.

L'instance a également interdit à Lens de vendre des billets à ses supporters pour ses prochains déplacements en Ligue des champions chez le RB Leipzig et Liverpool. Le club avait prévenu ses supporters avant le match qu'il faisait l'objet d'une interdiction avec sursis de vendre des billets pour les rencontres européennes à l'extérieur. Cette sanction est désormais appliquée.

Des supporters en situation de handicap et un stadier blessés

Dans un communiqué publié mercredi, Lens a révélé que « les supporters en situation de handicap du club ont été directement blessés » par des engins pyrotechniques lancés pendant le match à Bruges. Un stadier a également été blessé. Le club a clairement indiqué que les scènes dans la tribune réservée à ses supporters dépassaient largement ce qu'il était prêt à tolérer.

« Cette situation dépasse largement le cadre des animations qui accompagnent parfois l'expression populaire en tribunes, peut-on lire dans le communiqué. Une ligne rouge a été franchie. Cette ligne n'était pas implicite. Elle avait été définie conjointement par le club et les groupes de supporters à la suite de discussions menées la saison dernière… Les engagements pris ensemble à ce moment-là reposaient sur un principe simple : la sécurité des personnes et des acteurs du match ne doit jamais être mise en danger. »

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Lens veut sanctionner et prévenir

En conséquence, Lens ne vendra pas de billets à ses propres supporters pour le match de vendredi soir au stade Pierre-Mauroy, dont la tribune visiteurs peut accueillir 2 000 personnes lors des rencontres de Ligue 1. Situés à seulement 27 km l'un de l'autre dans le nord de la France, les deux clubs entretiennent une vive rivalité.

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« Le club estime que le sens des responsabilités auquel chacun s'était engagé n'a pas été respecté, ajoute le communiqué. Cette décision poursuit un double objectif : sanctionner et prévenir. » Lens a reconnu que cette mesure provoquerait une grande déception chez ses supporters, mais a insisté sur le fait qu'il n'était pas prêt « à risquer de nouveaux troubles ».

La suite pour Lens

Lens aborde le derby à la septième place de Ligue 1, tandis que Lille occupe la troisième. La rencontre de vendredi revêt donc une grande importance dans le haut du classement.

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Le club, qui a terminé deuxième la saison dernière et remporté sa première Coupe de France, devra également disputer ses prochains déplacements en Ligue des champions chez le RB Leipzig et Liverpool sans aucun supporter pour l'accompagner.



