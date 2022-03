Ziyech de retour en sélection marocaine ?

Le Maroc défie le RD Congo à la fin de ce mois de mars pour le compte des barrages de la Coupe du Monde. Un double rendez-vous auquel pourrait prendre part Hakim Ziyech, l’ailier de Chelsea.

L’ancien joueur de l’Ajax est écarté de la sélection des Lions de l’Atlas depuis le mois de juin dernier. Un souci disciplinaire l’a rendu indésirable auprès du sélectionneur, Vahid Halilhodzic. Le technicien franco-bosnien n’a pas fait appel à lui pour la CAN au Cameroun, et même après le tournoi (raté) il a laissé croire qu’il n’y avait pas de réconciliation possible.

Ziyech, lui-même, a indiqué le mois dernier que sa carrière en sélection était terminée et qu’il était pleinement concentré sur sa carrière en club.

L’ancien international Kharja dans le rôle du médiateur

Mais, voilà, la donne va peut-être évoluer dans les prochains jours. Si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien local Al Mountakhab, un « rabibochage » entre les deux hommes serait à l’ordre du jour.

C’est un ex-international, en l’occurrence Houssine Kharja, qui serait parvenu à rapprocher les deux positions. Avec l’aval du président de la fédération Faouzi Lekjaa, il aurait appelé les deux concernés et les a convaincus de mettre de l’eau dans leur vin.

L’information est cependant à prendre avec des pincettes. Le site Football365.fr s’est renseigné auprès de l’entourage de Halilhodzic et celui-ci a démenti les informations parues dans la presse locale. Le come-back de Ziyech en sélection est donc encore loin d’être acté.

L’annonce de la liste marocaine pour la double opposition contre les Léopards est programmée le 17 mars prochain.