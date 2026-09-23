Zidane change les positions de Mbappé, Dembélé et Olise

Zinédine Zidane entame son parcours à la tête de l'équipe de France par un affrontement face à la Turquie, vendredi prochain en soirée, dans le cadre de la journée d'ouverture de la Ligue des nations.

« Zizou » devrait s'appuyer sur un système en 4-3-3, différent de l'approche de l'ancien sélectionneur Didier Deschamps lors de sa dernière période.

Le journal « L'Équipe » a rapporté que Zidane n'avait pas caché ses intentions depuis mardi soir, au camp de Clairefontaine, tandis que la séance de ce mercredi a renforcé cette même orientation, avec Kylian Mbappé positionné sur le côté gauche, Ousmane Dembélé dans l'axe comme véritable attaquant, et Michael Olise sur la droite.

Au milieu de terrain, Manu Koné devrait évoluer à la récupération, aux côtés d'Adrien Rabiot et Rayan Cherki dans un rôle de relayeurs.

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Lors de la première séance collective quasi complète, mardi, Mbappé était absent en raison d'un rhume et n'a pris part ni au déjeuner ni à l'entraînement, mais il devrait se rétablir avant le match contre la Turquie.

« L'Équipe » a indiquéque l'option offensive la plus claire consiste à s'appuyer sur Dembélé comme véritable attaquant et Mbappé sur le côté gauche, dans un changement par rapport au système en 4-2-3-1 adopté par Deschamps lors de sa dernière période, avec Michael Olise placé au poste de meneur de jeu.

Dans une autre décision d'organisation, Zidane a conservé le brassard de capitaine à Mbappé lorsqu'il joue, et a désigné 3 adjoints parmi les joueurs comptant le plus grand nombre de sélections internationales dans la liste actuelle, à savoir Dembélé avec 67 matchs, Rabiot avec 66, et Jules Koundé avec 56, dans une démarche qui rappelle le système d'ancienneté que Zidane avait auparavant adopté avec le Real Madrid.

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