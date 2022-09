Ce que la vente de l'OL va rapporter à Jean-Michel Aulas

La vente de l'Olympique Lyonnais va permettre à Jean-Michel Aulas de réaliser une belle opération financière.

Si la vente de l'OL n'est pas encore finalisée, on en sait un peu plus sur les détails de l'accord entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Dans son édition de ce jeudi 22 septembre, L'Equipe révèle les modalités de la vente grâce à un document d'OL Groupe.

Détenteur d'action et d'Orsanes (Obligation subordonnée Remboursable en actions nouvelles ou existantes) au sein du club à travers sa société Holnest, Jean-Michel devrait toucher 49 M€ pour la vente de la totalité de ses actions et 43 M€ pour la vente de 50 % de ses Osranes. Soit un total de 92 M€.

Les 163 569 Osranes conservées par Jean-Michel Aulas seront converties en 14 884 779 actions en juillet 2023 ce qui fait qu'il détiendra environ 8,5% du capital du futur OL (le reste appartenant à John Textor).

L'Equipe révèle également que Jean-Michel Aulas restera pendant au moins trois ans le président-directeur général d'OL Groupe et percevra un salaire de deux millions d'euros fixe plus une variable pouvant aller jusqu'à un millions d'euros chaque saison.

Par ailleurs, une indemnité de licenciement de dix millions d'euros lui sera accordée s'il est révoqué de son poste avant les trois ans.